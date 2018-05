Liga predlaga, da bi Italijo vodila časovno omejena vlada

V Italiji se pred novimi pogovori o možnostih za oblikovanje vlade pri predsedniku države Sergiu Mattarelli nadaljujejo razprave o izhodu iz slepe ulice, v kateri so se stranke znašle po parlamentarnih volitvah 4. marca. Do tujcev sovražna Liga predlaga časovno omejeno vlado pod vodstvom desne sredine.

Kot je po poročanju medijev dejal vodja Lige Matteo Salvini, bi taka vlada Italijo vodila do decembra, da bi lahko sprejeli proračun in reformo volilne zakonodaje, nato pa bi šli Italijani na predčasne volitve. "To bom v ponedeljek predlagal predsedniku države Sergiu Mattarelli," je dejal Salvini. Populistično Gibanje pet zvezd pa je pozval, naj podpre njegovo idejo.

Njegov predlog bi sicer lahko pri tej stranki naletel na gluha ušesa. Gibanje komika Beppeja Grilla je namreč v petek zahtevalo sklic predčasnih volitev 24. junija po sedaj veljavni volilni zakonodaji. Premierski kandidat stranke Luigi Di Maio meni, da je še mogoče, da bi volitve sklicali pred poletjem.

V ponedeljek nov poskus oblikovanja vlade

Mattarella bo več kot dva meseca po parlamentarnih volitvah v ponedeljek znova poskusil najti možnost za oblikovanje nove vlade ter se bo sešel na enodnevnih pogovorih s predstavniki najmočnejših parlamentarnih strank.

Predsednik želi preveriti, ali so možnosti za oblikovanje večinske vlade, po poročanju medijev pa bo preučil tudi možnosti za manjšinsko vlado desnosredinskega zavezništva pod vodstvom nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, ki je na parlamentarnih volitvah 4. marca osvojilo največ, 36 odstotkov glasov.

V Italiji so po volitvah potekali že štirje krogi pogovorov o oblikovanju vlade, a na nobenem niso dosegli dogovora, ker trije veliki politični bloki - leve sredine, desne sredine in Gibanja pet zvezd - niso uspeli zbližati stališč. Dva kroga je vodil Mattarella, tretjega predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati, četrtega pa predsednik spodnjega doma parlamenta Roberto Fico.