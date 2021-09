Leynova napoveduje boljšo pripravljenost EU na pandemije

Leynova želi izboljšati pripravljenost na pandemije

Evropska komisija želi okrepiti pripravljenost EU na pandemije. Von der Leynova je zato danes napovedala vzpostavitev in delovanje posebnega evropskega organa za soočanje s prihodnjimi zdravstvenimi krizami, imenovanega Hera. To bo EU omogočilo hitrejše in lažje prepoznavanje prihodnjih groženj za zdravje, je dejala.

Vzpostavitev omenjenega organa je del načrtov za oblikovanje evropske zdravstvene unije, ki jo je Evropska komisija napovedala lani.

Kot je dejala von der Leynova v svojem govoru pred poslanci Evropskega parlamenta, ima EU zmogljivosti in znanje ter pristojne nacionalne organe. Vse to je treba združiti in zagotoviti obsežna sredstva. Zato predlaga "novo misijo za zdravstveno pripravljenost in odpornost za celotno EU", za kar naj bi Unija do leta 2027 zagotovila 50 milijard evrov.

Leynova: Pandemija je maraton, ne tek na kratke proge

"Pandemija je maraton, ne tek na kratke proge," je opozorila. Ena od prednostnih nalog zato ostaja pospešiti cepljenje po vsem svetu.

Evropska unija bo revnejšim državam ob že obljubljenih 250 milijonih odmerkov do sredine prihodnjega leta podarila dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva proti covid-19, je napovedala.

Pri tem je izpostavila tudi uspešno kampanjo cepljenja v Evropi. Spomnila je, da je v EU polno cepljenih več kot 70 odstotkov odraslih. Poleg tega je bilo v Evropi razdeljenih več kot 700 milijonov odmerkov cepiva, več kot 700 milijonov odmerkov pa poslanih preostalemu svetu, več kot 130 državam.

Zagotovljenih 1,8 milijarde odmerkov

V svojem govoru je opozorila tudi na skrb vzbujajoče razlike v stopnji precepljenosti v EU. V Evropi je zagotovljenih 1,8 milijarde dodatnih odmerkov. "To bo zadoščalo za nas in naše sosedstvo, ko bomo potrebovali poživitvene odmerke. Storimo vse, kar je v naši moči, da ti odmerki ne bodo povzročili pandemije med necepljenimi," je pozvala.

Predsednica Evropske komisije von der Leyen je v govoru o stanju v Uniji danes predstavila dosežke preteklega leta in prednostne naloge v prihajajočem letu. To je njen drugi govor od nastopa mandata novembra 2019.

V tokratnem govoru se je osredotočila na okrevanje po pandemiji covid-19, poudarek pa je bil tudi na zeleni in digitalni Evropi ter vlogi EU v svetu.

Predsednica ali predsednik komisije dosežke in prednostne naloge tradicionalno predstavi septembra v nastopu pred poslanci Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Zaradi pandemije je lanski govor o stanju v Uniji predstavila v Bruslju.