Leto dni po volitvah: EU grozi Lukašenku z novimi sankcijami

Evropska unija je ob obletnici volitev v Belorusiji predsedniku Aleksandru Lukašenku zagrozila z novimi sankcijami. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je bil v izjavi kritičen še do izkoriščanja migrantov v politične namene in prisilnega pristanka letala družbe Ryanair, so sporočili iz Bruslja.

"Evropska unija je pripravljena v luči očitnega neupoštevanja mednarodnih obvez s strani režima razmisliti o novih ukrepih," je v izjavi sporočil Borrell.

Režim je še pozval, naj izpusti več kot 600 političnih zapornikov in se poda na pot političnega procesa, ki bi vodil v pravične in svobodne volitve. "Odprava sankcij EU bo možna šele, ko bodo oblasti v Belorusiji v celoti upoštevale načela demokracije in vladavine prava, spoštovale človekove pravice in končale represijo," so sporočili v izjavi.

Odnosi med EU in Belorusijo so se nedavno še zaostrili zaradi številnih nezakonitih migrantov, ki so prišli v Litvo iz Belorusije. Bruselj verjame, da je bila to ciljna akcija Lukašenka zaradi sankcij EU.

V Belorusiji bodo v ponedeljek obeležili eno leto od predsedniških volitev, na katerih se je za zmagovalca razglasil Lukašenko, kljub številnim očitkom prevar. Izbruhnili so množični protesti, ki so jih oblasti nasilno zatrle. EU je zaradi zatiranja civilne družbe v zadnjem letu uvedla več svežnjev sankcij proti Minsku.