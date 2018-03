Le Stalin vladal Rusiji dlje od Putina

Vladimir Putin

V Rusiji so v nedeljo potekale sedme volitve za predsednika države, na katerih je zmagal aktualni predsednik Vladimir Putin. Ta je že septembra lani prevzel drugo mesto glede na število dni vladanja Rusiji (oziroma Sovjetski zvezi). Pred njim je le še Josip Stalin, ki je vladal 30 let.

Od začasnega premierja do predsednika

Vladimir Putin je kariero na vrhu ruske države začel avgusta 1999, ko ga je takratni predsednik Boris Jelcin imenoval za novega premierja. Hkrati ga je Jelcin začel tudi glasno podpirati kot svojega naslednika na položaju predsednika države. To je Putin začasno postal na zadnji dan leta 1999, ko je Jelcin nepričakovano odstopil s svojega položaja.

Marca 2000 so v Rusiji izpeljali predsedniške volitve, na katerih je s 53 odstotki glasov zmaga v prvem krogu pripadla Putinu. Ponovno je bil izvoljen za predsednika tudi na naslednjih predsedniških volitvah leta 2004.

Začasna selitev na nekoliko nižji stolček

Ker je bila vloga predsednika vlade omejena na največ dva zaporedna štiriletna mandata, je moral Putin s predsedniškega mesta sestopiti. Predsednik je postal njegov tesni sodelavec in v času Putina tudi premier Dmitrij Medvedjev, Putin pa je zasedel njegov stolček na položaju predsednika vlade. Vseeno se večina političnih analitikov strinja, da je v času "tandemske" naveze vladanja večino niti v rokah držal prav Putin. Medvedjev je med vladanjem spremenil ustavo in trajanje predsedniškega mandata podaljša s štirih na šest let.

Putin glede na čas vladanja z drugega mesta izrinil Brežnjeva

4. marca leta 2012 je Putin s 63,6-odstotno podporo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev. 12. 9. 2017 je po številu dni vladanja prehitel Leonida Brežnjeva in zasedel drugo mesto glede na število dni vladanja Rusiji. Pred njim je samo še Josip Stalin, ki je Rusiji oziroma takratni Sovjetski zvezi vladal 30 let. V nasprotju s Stalinom je bil Putin izvoljen na bolj ali manj demokratičnih volitvah.

Če bo Putin po izvolitvi opravil celotni mandat, bo Rusiji vladal do marca leta 2024 oziroma skupaj kar 8.981 dni (24 let). Eri vladanja Stalina se bo Putin z izpolnitvijo celotnega mandata približal na 1.655 dni oziroma manj kot dodaten šestletni predsedniški mandat. Glede na rusko ustavo Putin ne bi smel kandidirati za tretji zaporedni predsedniški mandat, a ustava ga ni ovirala niti po izpolnitvi prvih dveh predsedniških mandatov. Sam Putin trdi, da v ustavo še ni in tudi ne bo posegal. Iskal naj bi že tudi svojega naslednika.

Koliko Putinu zaupa svet

Glede na raziskavo centra za raziskave PEW priljubljenost Putina po svetu ni na visoki ravni. V raziskavi so v 38 državah sveta ljudi spraševali, koliko zaupajo temu, da Putin sprejema prave odločitve za svet. V povprečju Putinovim odločitvam zaupa 26 odstotkov vprašanih po svetu. Vsaj 50 odstotkov vprašanih mu zaupa v štirih izmed 38 državah, najbolj v Vietnamu. Edina taka država v Evropi je Grčija.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar