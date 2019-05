Lažni dedinji zaradi prevar v ZDA visoka zaporna kazen

Newyorška sodnica Diane Kiesel je v četrtek 28-letni nemški državljanki Anni Sorokin izrekla zaporno kazen od štirih do 12 let, ker se je v New Yorku predstavljala za bogato dedinjo in opeharila nekaj bogatašev, podjetij in bank. Po odsluženi kazni jo bodo najverjetneje izgnali v Nemčijo. Anna Sorokin se je po izreku kazni opravičila žrtvam prevar.