Japonski raziskovalci so ugotovili, da psi jočejo, ko so čustveno vznemirjeni. Foto: Shutterstock

Japonski raziskovalci z univerze Azabu so ugotovili, da lahko psi jokajo, ko so zelo čustveno vznemirjeni. Pri tem so zaznali, da se njihova količina solz poveča ob pozitivnih čustvih, piše v študiji, objavljeni v ponedeljek. Odprto pa ostaja vprašanje, ali jokajo tudi ob negativnih čustvih, ugotovitve povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ekipa pod vodstvom raziskovalca Takefumija Kikusuija je skušala ugotoviti, ali psi jočejo, ko so čustveno vznemirjeni. To so storili tako, da so izmerili količino solz v pasjih očeh s pogosto uporabljenim Schirmerjevim testom, pri katerem se pod veke namesti poseben trak.

Za osnovno meritev so test izvedli na psih med običajnim stikom z lastnikom. Ko so se psi po od petih do sedmih urah ločitve ponovno srečali z lastnikom, pa se je v naslednjih petih minutah v njihovih očeh znatno povečala količina solz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ugotovili smo, da psi točijo solze, povezane s pozitivnimi čustvi. Prav tako smo odkrili, da je hormon oksitocin podlaga za povečanje solz," je pojasnil Kikusui in dodal, da je bila količina solz pri psih večja, ko so se ponovno združili z lastnikom, kot ob ponovnem srečanju z drugimi ljudmi, ki jih pes pozna.

Ali psi jokajo tudi ob negativnih čustvih?

V prihodnjih študijah želijo raziskovalci preveriti, ali psi solze proizvajajo tudi ob srečanju s pasjimi prijatelji. Odprto pa ostaja vprašanje, ali psi jokajo tudi ob negativnih čustvih.