Tako je lastnik apartmaja presenetil gosta, ki je želel pripeljati psa

"Svojega psa bi rad vzel s seboj, je lepo vzgojen, ne bo povzročal težav. Te moti?" se je glasilo vprašanje.

Takole je odgovoril lastnik:

"Že leta oddajam stanovanja in pes mi še nikoli ni ukradel niti ene brisače, rjuhe ali slike s stene. Še nikoli mi ni bilo treba klicati policije, ker se je pes napil in povzročil škandal sredi noči, še nikoli se ni zgodilo, da pes ne bi plačal računa. Zato z veseljem pozdravljam vašega psa, in če jamči za vas, lahko pridete tudi vi."

Njegov odgovor ni razveselil le gosta, ki je postavil vprašanje, temveč tudi mnoge druge uporabnike družbenega omrežja Facebook.

Številni so komentirali, da gre za dobro šalo lastnika apartmaja, nekateri pa so si ga vzeli za zgled. Kakorkoli, v vsaki šali je tudi malo resnice.