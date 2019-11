Ladja Ocean Viking v Sredozemlju rešila še 90 prebežnikov

Humanitarna ladja Ocean Viking je danes s čolna v Sredozemskem morju rešila še 90 prebežnikov, potem ko je bilo na ladji že 125 ljudi, ki so jih rešili v minulih dneh. Organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da so ljudje, ki so jih danes rešili, iz Libije odpluli v torek zvečer, našli pa so jih 82 navtičnih milj od libijske obale.

Kam namerava ladja prepeljati rešene prebežnike, še ni jasno. Sprejem in razdelitev beguncev, rešenih v osrednjem Sredozemlju v Evropi, je že dolgo vir sporov. Konec septembra so se notranji ministri Nemčije, Francije, Italije in Malte dogovorili za začasni mehanizem porazdelitve rešenih ljudi.

Španska humanitarna ladja Open Arms je medtem danes rešila 73 migrantov s čolna. Med rešenimi sta bila tudi dva majhna otroka in 24 mladoletnikov brez spremstva, je na Twitterju sporočila nevladna organizacija Proactiva Open Arms. Več ljudi so oskrbeli zaradi opeklin in strelnih ran, številni pa so bili podhlajeni in dehidrirani, so še sporočili.