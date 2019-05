Kushner potrdil odstop ZDA od bližnjevzhodne rešitve dveh držav

Jared Kushner, ki je poročen s predsednikovo hčerko Ivanko Trump, naj bi ta načrt predvidoma predstavil prihodnji mesec, tokrat pa je najbolj jasno do zdaj potrdil, da bodo ZDA odstopile od dozdajšnjega mednarodno podprtega bližnjevzhodnega načrta, da bi ob Izraelu vzpostavili tudi palestinsko državo, s katero bi v Izraelu nato skupaj sobivali v miru in varnosti.

Palestinci napovedujejo, da ne bodo upoštevali novega načrta ZDA

Palestinci sicer že dlje časa napovedujejo, da ne bodo upoštevali novega ameriškega načrta, ker so se ZDA povsem jasno postavile na stran Izraela in s tem izgubile vlogo nepristranskega posrednika. Dokaz za to je priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela, čeprav naj bi status tega svetega mesta dorekli na pogajanjih, njegov vzhodni del pa naj bi bil del palestinske države.

ZDA so poleg tega znižale diplomatsko raven palestinskih predstavništev in se umaknile iz mednarodnih organizacij, ki priznavajo ali podpirajo Palestince. Kushner sicer napoveduje, da bo njegov načrt prinesel svež pristop, ki naj bi zadovoljil obe strani. "Če rečeš dve državi, to pomeni nekaj za Izraelce in nekaj drugega za Palestince," je v Washingtonu dejal Kushner.

"Zato smo si rekli, no, potem pa sploh ne izrecimo tega. Raje se posvetimo podrobnostim tega, kar naj bi to pomenilo," je dejal. Več podrobnosti ni hotel razkriti. Zagotovil je le, da bo v tem načrtu predvidel tudi končni status stanja med Izraelci in Palestinci.