"Kriv je nekaj najbolj predrznih in gnusnih zločinov v naši zgodovini"

Joshua Schulte leta 2019, ko so ga v priporu na skrivaj fotografirali med uporabo pretihotapljenega pametnega telefona. Foto: Južno sodno okrožje New Yorka

Nekdanji programer ameriške obveščevalne agencije Cia Joshua Schulte je bil v četrtek obsojen na 40 let zapora zaradi kraje in razkritja zaupnih podatkov ter posedovanja otroške pornografije. Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva je Schulte razkril več kot 8700 dokumentov in s tem izvedel največjo krajo zaupnih informacij v zgodovini Cie.

"Joshua Schulte je izdal svojo državo, saj je zagrešil nekaj najbolj predrznih in gnusnih vohunskih zločinov v ameriški zgodovini," je med sojenjem v New Yorku dejal ameriški tožilec Damian Williams ter dodal, da je Schulte v želji po maščevanju povzročil neizmerno škodo ameriški nacionalni varnosti, poroča britanski BBC.

Tožilci so Schulteja obtožili, da je razkril orodja Cie, ki obveščevalcem omogočajo vdiranje v pametne telefone in prisluškovanje pogovorom. Prepričani so, da je razkritje zaupnih podatkov Cii škodovalo pri zbiranju tujih obveščevalnih podatkov, neposredno ogrozilo osebje, programe in sredstva Cie ter jo stalo več sto milijonov dolarjev.

Petintridesetletni Schulte je leta 2017 Wikileaksu posredoval približno 8761 dokumentov in s tem po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva izvedel največjo krajo zaupnih informacij v zgodovini Cie. Nekdanji programer, ki je sicer v zaporu že od leta 2018, je obtožbe vselej zankal, a bil na treh ločenih sojenjih v New Yorku v letih 2020, 2022 in 2023 spoznan za krivega v več točkah obtožnice.

Na sojenju v četrtek ga je sodišče obsodilo na 40 let zapora zaradi vohunjenja, vdora v računalnike, razkritja zaupnih podatkov, dajanja lažnih izjav zvezni policiji FBI in posedovanja posnetkov spolne zlorabe otrok. Te so odkrili med preiskavo njegovega stanovanja.

Schulte naj bi tudi po aretaciji skušal razkriti več zaupnih podatkov. V zapor je namreč pretihotapil telefon, po katerem je novinarju poskušal poslati informacije o Cii.