Kritike na račun Merklove, vodstvo CSU podprlo koalicijsko pogodbo

Angela Merkel se utegne zaradi razdelitve ministrstev znajti na tapeti lastne stranke. Foto: Reuters

"Uh! Vendarle imamo vsaj še kanclerski položaj," je na Twitterju kritično zapisal poslanec CDU Olav Gutting. Medtem je drugi poslanec CDU Christian von Stetten trenutno sestavo prihodnje nemške vlade označil za politično napako.

Bo Merklovi uspelo pomiriti vrste znotraj lastne stranke?

Nezadovoljstvo znotraj CDU bi lahko povzročilo razburljiv izredni kongres stranke 26. februarja, na katerem bodo delegati glasovali o koalicijski pogodbi. Kongres bi lahko predstavljal prvi večji test politične avtoritete Merklove, odkar je pred 12 leti prvič postala nemška kanclerka.

Člani CDU so nezadovoljni predvsem, ker je kanclerka v zameno za podporo novi veliki koaliciji SPD predala zunanje ministrstvo, ki ga bo vodil dosedanji vodja SPD Martin Schulz, in finančno ministrstvo, ki ga bo prevzel hamburški župan Olaf Scholz. SPD naj bi poleg tega pripadlo še ministrstvo za delo in socialne zadeve.

CSU zadovoljna z dosežkom iz pogajanj in smernicami begunske politike

Kot je včeraj povedal vodja Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer, da je bil SPD zelo vztrajen pri tem, da dobi omenjena ministrstva in to pogojeval s pridružitvijo vladi. CSU je sicer prva od treh koalicijskih strank, ki je potrdila včeraj podpisano pogodbo.

Seehofer in drugi vodilni člani stranke so pred tem pokazali veliko zadovoljstvo nad njihovimi dosežki v pogajanjih. Med drugim kot uspeh ocenjujejo dogovor na področju begunske politike, kjer so med drugim uspeli doseči omejitev števila prihodov novih prosilcev za azil v Nemčijo na 220.000 na leto. Uspeh pa so dosegli tudi z dogovorom o znižanju davkov.

Poleg tega so dobili tudi nekatera pomembna ministrstva. Notranje bo tako odslej vodil kar Seehofer sam, še naprej pa bodo med drugim vodili ministrstvi za promet in razvoj.