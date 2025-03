Kremelj: Putin ostaja odprt za pogovor s Trumpom

Švedski obrambni minister Pal Jonson je novinarjem povedal, da želi Švedska poslati sporočilo, da krepi svojo podporo ter povečuje njeno moč in obseg. "Glede na resnost razmer v Ukrajini imamo za to dobre razloge," je dodal. Minister je poudaril, da so trenutno osredotočeni na podporo Ukrajini, da ji zagotovijo boljši pogajalski položaj.

Foto: Guliverimage