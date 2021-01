Kremelj pozdravlja Bidnov predlog za podaljšanje novega starta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Rusije so sporočili, da morajo predlog ameriškega predsednika Joeja Bidna še preučiti.

V Kremlju so danes pozdravili predlog ameriškega predsednika Joeja Bidna za podaljšanje pogodbe o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem, bolj znane po imenu novi start, vendar so ob tem dodali, da morajo podrobnosti še preučiti. Novo stališče Washingtona glede podaljšanja pogodbe je pozdravil tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

"Rusija je za ohranitev novega starta in za podaljšanje te pogodbe, da bi pridobili čas za pogovore. Lahko samo pozdravimo politično voljo za podaljšanje tega dokumenta," je poudaril tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov. Dodal je, da "je vse odvisno od podrobnosti tega predloga", ki ga morajo še preučiti. Komentirali ga bodo, potem ko bodo vedeli, kaj Američani predlagajo, je pojasnil Peskov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v četrtek dejala, da se bodo ZDA zavzemale za petletno podaljšanje pogodbe. Ocenila je, da je to v nacionalnem interesu ZDA, še posebej pa da je to nujno zaradi napetih odnosov med Washingtonom in Moskvo. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je sicer po poročanju več ameriških medijev ruskemu veleposlaniku v Washingtonu že predstavil ponudbo novega ameriškega predsednika Joeja Bidna za petletno podaljšanje pogodbe novi start.

Peskov je danes dejal, da nima informacij o tem, ali so predlog že uradno prejeli. Novo stališče ZDA glede podaljšanja pogodbe je danes pozdravil tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg: "Vedno znova sem poudarjal, da ne smemo priti v položaj, ko ne bo več omejitev glede jedrskih konic."

Stoltenberg je poudaril, da podaljšanje pogodbe novi start zanj ne pomeni konca, ampak začetek okrepitve mednarodnega nadzora nad jedrskim orožjem: "Omejitve, ki pokrivajo več orožja in vključujejo več držav, kot je Kitajska, morajo v prihodnosti priti na dnevni red." Veljavnost pogodbe novi start se izteče 5. februarja. Gre za zadnjo pogodbo, ki določa omejitve jedrskega orožja med ZDA in Rusijo.

Rusija je administracijo Bidnovega predhodnika Donalda Trumpa obtožila, da nima namena podaljšati sporazuma novi start glede na kontraproduktiven in odprto agresiven pristop do pogovorov. Trumpova administracija si je neuspešno prizadevala, da bi v podaljšanje sporazuma vključili Kitajsko, ki hitro povečuje svojo vojaško moč, še poroča STA.