Kot kraljem postavili Merklovi konjeniški kip? #video

Angela Merkel se poslavlja z mesta nemške kanclerke. Ob tej priložnosti so ji postavili kip, kjer sedi na konju.

Ob koncu 16-letnega mandata je v bavarskem muzeju Tempel umetnik Wilhelm Koch postavil kip nemški kanclerki Angeli Merkel.

Kip v naravni velikosti prikazuje kanclerko, oblečeno v zanjo značilen kostim, roke pa ima v položaju t. i. romba Merklove.

Sklenjene roke kanclerke, ki oblikujejo lik romba. Foto: Reuters

Visok je dva metra in sedemdeset centimetrov in je narejen iz lahkega betona, ki je bil natisnjen s 3D-tiskalnikom. Konj nima sedla in ostrog.

Obiskovalci imajo različna mnenja – nekateri so navdušeni, drugi zgroženi.

Kip bo v Etsdorfu stal šest mesecev, nato pa ga bodo prodali.