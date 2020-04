Koronavirus odnesel tudi letošnji Oktoberfest

Slutnje so se uresničile: znameniti münchenski festival piva (in klobas) Oktoberfest je letos odpovedan.

Münchenska ulica Theresienwiese, kjer poteka Oktoberfest, bo letos v drugi polovici septembra in prve dni oktobra samevala, saj letošnjega Oktoberfesta ne bo. Težko, a niti ne nepričakovano odločitev sta za nemško revijo Bild potrdila premier nemške zvezne dežele Bavarske Markus Söder in münchenski župan Dieter Reiter.

Praznik piva bo moral počakati boljše čase

Oktoberfest so v Münchnu prvič izpeljali že davnega leta 1810, lani ga je obiskalo dobrih šest milijonov obiskovalcev. V Münchnu so, podobno kot tudi drugod po Bavarskem in preostali Nemčiji, izjemno ponosni na svoje pivo, a se v bavarski prestolnici radi pohvalijo tudi s tem, da je imel München prvi pravilnik o čistosti piva, temelj današnjih standardov odličnosti piva. Odločitev ni nepričakovana, saj je Söder že prejšnji teden nakazal, da je "izvedba letošnjega Oktoberfesta skrajno vprašljiva". Nemčija je kljub že rahlo sproščenim ukrepom za zajezitev epidemije koronavirusa ustavila vse množične prireditve (najmanj) do 31. avgusta.

Niti za domačine ne

Letošnji Oktoberfest bi moral potekati od 19. septembra do 4. oktobra, saj je skladno s tradicijo zadnji dan vedno prva oktobrska nedelja.

Ponudniki, ki jim bo odpoved Oktoberfesta predstavljala veliko izgubo, so pred kratkim predlagali premostitveno rešitev, da bi letos Oktoberfest izpeljali samo za domačine in ga tako rešili pred odpovedjo, a je mesto München to pobudo že zavrnilo.