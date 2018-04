Konec odštevanja. Vesoljska postaja kmalu v Zemljini atmosferi

Odslužena kitajska vesoljska postaja Tiangong-1 bo predvidoma ponoči po našem času nenadzorovano vstopila v Zemljino atmosfero, so danes sporočili kitajski vesoljski strokovnjaki. Večina naj bi je sicer zgorela v ozračju, padajoči preostali delci pa naj ne bi bili nevarni ljudem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ocene kitajskih vesoljskih strokovnjakov se skladajo z ocenami Evropske vesoljske agencije (ESA). Ta predvideva, da bo vesoljska postaja v ozračje vstopila v noči z nedelje na ponedeljek, zjutraj po pekinškem času oziroma nekaj čez polnoč po srednjeevropskem.

Večina postaje naj bi sicer zgorela v ozračju, vendar bi lahko deli preživeli potovanje in prileteli na Zemljo.Kitajski urad za vesoljsko inženirstvo je sicer zagotovil, da padci delov postaje na Zemljo niso tako spektakularni, kot to prikazujejo znanstvenofantastični filmi, pač pa ustvarijo čudovito predstavo, podobno meteorskemu dežju.

Ljudem se ni treba bati

Ljudem se tako za varnost ni treba bati. Tudi v ESA so prejšnji teden mirili, da je možnost, da bi ostanki postaje zadeli kakega človeka, izredno majhna.

Tianngong-1 ali "Nebeško palačo" so v Zemljino orbito poslali leta 2011. Gostila je lahko po enega astronavta, pet let kasneje pa je končala svojo misijo. Zatem naj bi padla nazaj na Zemljo. A ker so upravljavci medtem izgubili nadzor nad njo, je zdaj ne morejo nadzorovano strmoglaviti na Zemljo.