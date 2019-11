Kolumbija izgnala 59 Venezuelcev, očita jim vpletenost v nasilne proteste

Kolumbija je danes zaradi varnostnih razlogov izgnala 59 Venezuelcev, saj jih sumijo vpletenosti v nedavni val nasilnih protivladnih protestov, so sporočili iz kolumbijskega urada za migracije. Opozorili so, da ne bodo dopustili, da tujci vplivajo na mir v državi.

Venezuelce sumijo, da so sodelovali pri "dejavnostih, ki ogrožajo javni red in mir ter nacionalno varnost", so sporočili iz urada za migracije. "Ne bomo dopustili, da tuji državljani vplivajo na našo spokojnost," pa je opozoril vodja urada Krueger Sarmiento.

Protesti so se sprevrgli v spopade, ubiti so bili trije ljudje

V Kolumbiji se je v četrtek več kot 200 tisoč ljudi zbralo na mirnih shodih proti ekonomskim reformam in porastu nasilja. Ponekod so pozneje izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. V nasilju so bili ubiti trije ljudje. Že pred protesti je kolumbijski predsednik Ivan Duque posvaril, da bi lahko venezuelski predsednik Nicolas Maduro v državo poslal svoje zaveznike, ki bi spodbujali kaos. V soboto je tako dejal, da so med nasilnimi protestniki identificirali nekatere tujce.

Kolumbijski predsednik Ivan Duque je posvaril, da bi lahko venezuelski predsednik Nicolas Maduro v državo poslal svoje zaveznike, ki bi spodbujali kaos. Foto: Reuters

Organizatorji protestov medtem trdijo, da so nasilje spodbudili policisti pod krinko. Duque je bil lani izvoljen zaradi obljube, da bo spremenil zgodovinski mirovni sporazum iz leta 2016 med vlado in Revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije (Farc). Priljubljenost njegove vlade, ki velja za eno od zaveznic ZDA v Južni Ameriki, od takrat upada.

Kolumbija gosti 1,4 milijona venezuelskih beguncev

Po izbruhu protestov je Duque obljubil nacionalni dialog, ki ga je začel v nedeljo z župani in guvernerji, danes pa ga nadaljuje z ministri za finance, delo in trgovino ter predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Dialog z drugimi socialnimi sektorji bo opravil do konca tedna.

Kljub dialogu so se protesti nadaljevali, čeprav pa so bili nekoliko manjši kot prejšnje dni. Država se spopada s težavami, ker gosti 1,4 milijona beguncev iz sosednje Venezuele, kjer že več let vlada huda gospodarska kriza, zaradi propada mirovnega dogovora s Farc iz leta 2016 ter vedno večjega prekupčevanja z mamili.