Kolumbijski predsednik začel obljubljeni dialog za spravo

Kolumbijski predsednik Ivan Duque je v nedeljo začel obljubljeni dialog s političnimi voditelji, ki naj bi, kot upa, pomiril proteste v državi. Ti so pred dnevi izbruhnili zaradi neizpolnjenih obljub in nadaljevanja korupcije po državi.

Ivan Duque je precej nepriljubljen konservativni predsednik Kolumbije, ki je na oblasti šele leto in pol. Izvoljen je bil predvsem zaradi obljube, da bo spremenil zgodovinski mirovni sporazum iz leta 2016 med vlado in levičarskimi gverilci.

Njegov dialog se je v nedeljo začel z župani in drugimi uradniki po državi. V tem dialogu je predsednik orisal napredek in izzive svoje vlade ter poslušal mnenja županov o zdravstvu, izobraževanju, infrastrukturi ter nasilju oziroma miru po mestih.

Dialoga v predsedniški palači v Bogoti se je udeležilo 24 novoizvoljenih županov na lokalnih volitvah v oktobru. Med njimi so bodoči župani mest, kjer so protesti največji - Bogota, Cali in Medelin. Položaje bodo prevzeli z januarjem 2020.

Kljub dialogu so se protesti nadaljevali v vseh treh omenjenih mestih, čeprav pa so bili nekoliko manjši kot prejšnje dni. Protestniki med drugim zahtevajo zatrtje trgovcev z mamili in konec nasilja, boljše pogoje na trgu delovne sile, boljše razmere za upokojence in konec korupcije.

Tri smrtne žrtve in 300 ranjenih

Med protesti so doslej umrle tri osebe, 300 jih je bilo ranjenih. V Bogoti je Duque na ulice poslal 13.000 vojakov in policistov.

43-letni Duque je napovedal, da se bo v ponedeljek sestal z ministri za finance, delo in trgovino ter predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Dialog z drugimi socialnimi sektorji pa se bo nadaljeval skozi teden, so sporočili iz predsedniške palače v Bogoti.

Kolumbija se sooča s težavami, ker gosti 1,4 milijona beguncev iz sosednje Venezuele, kjer že več let vlada huda gospodarska kriza. Prav tako se večajo težave zaradi propada mirovnega dogovora z Revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije (Farc) iz leta 2016 ter vse večjega prekupčevanja z mamili.