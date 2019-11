V Kolumbiji več kot sto tisoč ljudi na protivladnih protestih #foto #video

V Kolumbiji so v četrtek zaradi protesta proti politiki desne vlade pod vodstvom predsednika Ivana Duqueja pripravili splošno stavko. Na ulicah glavnega mesta Bogota in drugih večjih mest, kot so Cali, Medellin in Barranquilla, se je zbralo več sto tisoč protestnikov. Poročajo o posameznih izgredih in aretacijah.

Ivan Duque je v odzivu protestnikom sporočil, da je slišal njihove zahteve, a ni odgovoril na njihovo zahtevo po neposrednem dialogu. "Danes je spregovorila Kolumbija. Slišali smo jo. Socialni dialog je glavno načelo te vlade in poglobiti ga moramo z vsemi sloji družbe," je dejal kolumbijski predsednik.

Več kot milijon ljudi na protestih

Med protesti v Bogoti so protestniki metali kamenje na policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Protestniki naj bi tudi zažigali barikade, uničevali avtobusne postaje in trgovine.

Po navedbah različnih organizacij se je četrtkovih vsedržavnih protestov udeležilo več kot milijon ljudi. Notranja ministrica Nancy Patricia Gutierrez Castaneda je sporočila, da se je demonstracij udeležilo približno 207 tisoč ljudi, da so te na splošno potekale v mirnem ozračju, nekaj vandalov pa je želelo motiti javni red.

Po navedbah pristojnih oblasti so aretirali najmanj 42 civilistov, 37 policistov je bilo ranjenih. V prestolnici in drugih mestih je vlada odredila napotitev vojske, da bo varovala "strateške ustanove".

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Protesti v Kolumbiji so se začeli v času socialnih prevratov, ki jim je priča Južna Amerika. Zadnja dva meseca nemiri pretresajo Čile, Bolivijo in Ekvador. Priljubljenost Duquejeve vlade, ki velja za ključno zaveznico ZDA, upada vse od volitev pred 18 meseci. Država se spoprijema s težavami, ker gosti 1,4 milijona beguncev iz sosednje Venezuele, kjer že več let vlada huda gospodarska kriza, zaradi propada mirovnega dogovora z Revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije (Farc) iz leta 2016 in vedno večjega prekupčevanja z mamili.