Kolorado zajel najbolj uničujoč požar v zgodovini

Požari, ki se hitro premikajo, gorijo v okrožju Boulder, severno od Denverja. V četrtek je bilo uničenih več sto hiš, hotel in trgovsko središče, več deset tisoč ljudi pa so morali evakuirati. Tamkajšnji mediji poročajo o več ranjenih, verjetni so tudi smrtni primeri.

V četrtek so evakuirali okoli 30 tisoč ljudi, guverner Jared Polis je razglasil izredne razmere, poroča BBC. Vsaj en prvi posredovalec in šest drugih je bilo ranjenih, je dejal šerif Pelle in dodal, da je verjetno več žrtev.

COLORADO IS ON FIRE! 💔😭



This is CLIMATE CHANGE pic.twitter.com/01AfH9zSav — StanceGrounded (@_SJPeace_) December 31, 2021

To je najbolj uničujoč požar v zgodovini države

"Vetrovi s hitrostjo do 169 kilometrov na uro širijo ogenj po vsej regiji. Ta ogenj je sila narave," je na konferenci povedal Polis. "Upamo, da se bodo vetrovi umirili in da se bo vreme kmalu spremenilo," je dodal.

Medtem ko so se prejšnji požari v Koloradu dogajali na podeželju, so se zadnji požari razširili v bolj primestnih delih države.

Nekateri požari so se sprožili, ko je močan veter podrl daljnovode. Po besedah strokovnjakov so to najbolj uničujoči požari v zgodovini države.

Približno 370 domov je zagorelo zahodno od Superiorja, 210 pa v starem mestnem jedru Superiorja, je povedal šerif okrožja Boulder Joe Pelle. Ognjeni zublji so zajeli tudi nakupovalni kompleks in hotel.

Vzrok za požar je suho vreme

Kolorado zadnja leta doživlja hude suše. Podnebne spremembe povečujejo tveganje vročega, suhega vremena, ki lahko povzroči požare v naravi.

Svet se je od začetka industrijske dobe segrel že za približno 1,2 stopinje Celzija, temperature pa bodo še naraščale, če vlade po vsem svetu ne bodo strmo zmanjšale emisij.