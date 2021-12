To je bil vzrok požara na Pohorju

Prejšnji torek zvečer je na Hočkem Pohorju v občini Hoče - Slivnica zagorelo v apartmajskem naselju Bolfenk na Pohorju. Požar je zajel strešni del okoli 250 kvadratnih metrov velikega objekta.

"Z ogledom kraja pogorišča je bilo ugotovljeno, da je zagorelo ostrešje, neposredno ob dimniku, in sicer zaradi pregretja dimnika," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na mariborski policijski upravi.

S požarom so bili lastniki po nestrokovnem mnenju oškodovani za pol milijona evrov. Ogenj je v celoti uničil mansardni del objekta, delno pa so poškodovane tudi spodnje etaže.

V stavbi so bili zasebni apartmaji. Ob prihodu gasilcev so bili prazni in v požaru ni bil nihče poškodovan. Lastniki spodnjega apartmaja so sicer v teh dneh bivali v njem, ker pa se v objekt ni bilo mogoče vrniti, so si prenočitev uredili v hotelu. Požar je bilo mogoče videti tudi iz mestnega središča Maribora in širše okolice.