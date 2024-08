V petek se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 11.950 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4.594 za sprejem in 7.356 za podaljšanje bivanja, ter 38 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

V skladu z javnim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025, ki je dostopen na spletni strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto.

Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do petka. Prav tako morajo vlogo na istem portalu najkasneje do petka oddati študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih.

Koliko znaša mesečna subvencija?

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov, so sporočili z ministrstva.

Po podatkih ministrstva višina mesečne subvencije v študijskem letu 2024/2025 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,8 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Na portalu eVŠ je objavljen javni razpis s pregledom razpoložljivih subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih.