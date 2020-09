Kitajska: ZDA največja grožnja za mir v Južnokitajskem morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je ZDA obtožila, da so postale "največje gonilo militarizacije" v Južnokitajskem morju. Kitajski zunanji minister Wang Yi je na spletni konferenci zunanjih ministrov držav jugovzhodne Azije (Asean) ZDA danes obtožil, da ustvarjajo napetosti in iščejo dobiček, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V ZDA so medtem ukinili vizume več kot tisoč kitajskim študentom.

Kot je dejal Wang, sta interes Kitajske na tem območju "mir in stabilnost". ZDA pa "postajajo najnevarnejši dejavnik, ki škoduje miru v Južnokitajskem morju", je dodal po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua, povzema STA.

Poleg trgovinskih in političnih odnosov se razmere med velesilama še naprej zaostrujejo tudi v Južnokitajskem morju. Ameriško-kitajsko rivalstvo naj bi zasenčilo druge razprave na konferenci Asean, ki poteka le nekaj dni po tem, ko je Peking v okviru vojaških vaj izstrelil balistične rakete na spornem območju, poroča AFP.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je medtem kitajsko komunistično partijo obtožil "jasnega in vse intenzivnejšega vzorca ustrahovanja svojih sosed", piše STA.

"Ne samo spregovorite, ampak ukrepajte"

Pompeo, ki je nagovoril udeležence konference prek videopovezave, je države jugovzhodne Azije pozval k prekinitvi vezi s kitajskimi podjetji, ki Pekingu pomagajo graditi otoke v Južnokitajskem morju. Po njegovem mnenju je čas, da vlade držav v jugovzhodni Aziji preučijo odnose s temi podjetji. "Ne samo spregovorite, ampak ukrepajte," je dejal zunanjim ministrom desetih držav Aseana.

Pred nekaj tedni so ZDA uvedle sankcije proti 24 kitajskim državnim podjetjem, ki sodelujejo pri gradnji otokov v spornih vodah.

Na območju Južnokitajskega morja, ki naj bi bilo bogato z naravnimi viri, poleg tega pa tam potekajo glavne pomorske poti, se sicer kar šest držav vključno s Kitajsko bori za svoje pravice po mednarodnem pomorskem pravu. Kitajska si je z gradnjo umetnih otokov umetno ustvarila teritorialne zahteve, kjer bi določene pravice imele druge države, v primeru otočja Paracel Filipini in Vietnam. Proti kitajskim zahtevam se je izrekla tudi mednarodna arbitraža, ki pa je v Pekingu ne priznavajo, piše STA.

ZDA ne priznavajo kitajskih teritorialnih zahtev in vztrajajo, da gre na območju za mednarodne vode, kjer je plovba prosta. To pa poskušajo vsake toliko časa dokazati s plovbo vojaških ladij ali pa preletom vojaških letal skozi sporno območje.

ZDA ukinile vizume več kot tisoč kitajskim študentom

ZDA so medtem ukinile veljavnost vizumov za več kot tisoč kitajskih študentov, ki jih sumijo povezav s kitajsko vojsko. Ministrstvo za domovinsko varnost je s tem potrdilo izjave vršilca dolžnosti ministra Chada Wolfa, da blokirajo vizume za študente in raziskovalce, ki so povezani s kitajsko vojsko.

Ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da bodo legitimni študenti in znanstveniki iz Kitajske, ki ne delajo za komunistično vojsko, še naprej lahko študirali v ZDA.

Wolf je v govoru v Washingtonu pred tem dejal, da blokirajo vizume za določene študente in raziskovalce, ki so povezani z vojsko, da preprečijo krajo občutljivih informacij, piše STA.

Prav tako naj bi ZDA preprečevale dostop do svojega trga vsem proizvodom, ki so plod suženjskega dela na Kitajskem.

Kitajski študenti, ki so vpisani na ameriške univerze, so že poročali, da so dobili sporočilo ameriških diplomatskih predstavništev o preklicu veljavnosti vizumov, še piše STA.