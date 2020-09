Celoten severozahod ZDA se od ponedeljka spopada s požari v naravi, ki jih poganja močan veter ob nenavadno suhem in vročem zraku. V državi Washington so požari od začetka tedna uničili več površine, kot je ponavadi v letu dni, gori v Oregonu, Idahu in še naprej po praktično vsej Kaliforniji zunaj večjih mest.

Požar North Complex je v sredo na severu Kalifornije zahteval najmanj tri življenja, od avgusta pa je v državi umrlo skupaj 11 ljudi. V Oregonu so umrli trije ljudje, v državi Washington pa leto dni star otrok, piše STA.

North Complex je okrog jezera Oroville, 200 kilometrov severovzhodno od San Francisca, uničil več sto zgradb. Požar so najprej že 50-odstotno omejili, nato je zaradi suhega vetra s hitrostjo 72 kilometrov na uro pobesnel in povzročil uničenje na črti, dolgi 40 kilometrov.

Spet ogroženo mesto Paradise

Zdaj spet ogroža mesto Paradise, ki ga je leta 2018 požgal do takrat največji požar v zgodovini Kalifornije, v katerem je umrlo 85 ljudi in bilo uničenih 19 tisoč objektov. Požar je leta 2018 povzročil porušeni električni daljnovod in v sredo so preventivno izklopili elektriko. Zaradi tega prebivalci Paradisa niso imeli tekočih informacij in so se množično podali v evakuacijo, kar je povzročilo prometni infarkt, piše STA.

Foto: Reuters

Po Kaliforniji trenutno divja več kot 20 velikih požarov v naravi, od katerih so trije največji v zgodovini države. V sredo je bila večina Kalifornije pod gostim dimom, zvezna služba za nacionalne parke pa je zaprla vseh 18 parkov pod svojo pristojnostjo v državi.

Na jugu države so požari zajeli okrožja Los Angeles, San Diego in San Bernardino. V Kaliforniji je do zdaj zgorelo milijon hektarjev površin, sezona požarov pa se ni še niti zares začela.

Guvernerka: Grozi nam najhujša naravna katastrofa v zgodovini

Gori praktično celoten severozahod ZDA in guvernerka Oregona Kate Brown je dejala, da jim grozi najhujša naravna katastrofa v zgodovini države. Okrog 65 kilometrov južno od Portlanda pred ognjem beži okrog 16 tisoč ljudi, okrog 420 tisoč pa jih je v pripravljenosti, da storijo enako. Na jugu države so že evakuirali mesto Medford z 80 tisoč prebivalci.

V državi Washington je od ponedeljka zgorelo 194 tisoč hektarjev površin in celo mestece Malden na vzhodu države, še piše STA.

Foto: Reuters