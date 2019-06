Kitajska sprožila preiskavo proti ameriškemu Fedexu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je zaradi niza napačnih dostav pošiljk sprožila preiskavo proti ameriškemu logističnemu velikanu Fedex. Ta naj bi na napačne naslove na Kitajskem dostavljal pakete kitajskega izdelovalca telekomunikacijske opreme Huawei, ki igra eno od ključnih vlog v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko.

Huawei je ta mesec razkril, da zaradi napačnih dostav preverja svoje poslovne vezi s Fedexom. Ameriški logistični gigant se je za napako takrat opravičil in zatrdil, da ga k preusmeritvi paketov ni nagovorila nobena tretja stranka. Kitajska je zdaj sprožila preiskavo in o tem obvestila Fedex China.

Trumpova administracija pod drobnogled vzela Huawei

Preiskava predstavlja nov zaplet v okviru trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, ki je vzniknila marca lani. Začelo se je s carinskimi ukrepi, nadaljevalo pa tudi na druge načine. Ameriški predsednik Donald Trump je tako maja podpisal ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, pri tem pa naj bi šlo predvsem za ukrep proti kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu Huawei.

Kitajska je odgovorila z napovedjo objave seznama "nezanesljivih" podjetij in posameznikov, s katerimi je tvegano poslovati, razmišljala pa naj bi tudi o ustavitvi izvoza redkih kovin v ZDA, ki so nujno potrebne za proizvodnjo pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

Trump sicer pričakuje, da se bo na vrhu G20 na Japonskem ta mesec sešel s kitajskim kolegom Ši Džinpingom, vendar pa Peking še ni potrdil, ali se bo kitajski predsednik vrha sploh udeležil. Trgovinska pogajanja med največjima gospodarstvoma na svetu so zastala pretekli mesec, potem ko je Washington zvišal carine na 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza.