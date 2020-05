Kitajci so se znova približali spornim otokom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

tretji dan zapored so kitajske ladje vplule v japonske teritorialne vode

Kitajski ladji sta se v Vzhodnokitajskem morju približali skupini spornih otokov, s katerimi upravlja Japonska. Japonska obalna straža je danes sporočila, da so ploviloma ukazali, naj zapustita vode okoli otočja Senkaku. To je bil že tretji dan zapored, da so kitajske ladje vplule v japonske teritorialne vode, poročajo tuje tiskovne agencije.