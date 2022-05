Kim Džong Un pokopal visokega severnokorejskega poveljnika in nosil krsto #video

Uradna korejska osrednja tiskovna agencija je sporočila, da se je Kim v nedeljo udeležil pogreba Hjon Čol Haeja, maršala Korejske ljudske armade, ki naj bi imel ključno vlogo pri njegovi pripravi za naslednjega voditelja države, preden je konec leta 2011 umrl Kimov oče Kim Džong Il.

Na fotografijah državnih medijev je bilo mogoče videti Kim Džong Una z nezakritim obrazom, medtem ko je nosil Hjonovo krsto skupaj z drugimi moškimi v maskah, preden je na državnem pokopališču v njegov grob dramatično nasul zemljo. KCNA je sporočila, da je bilo pred tem na ulicah "veliko" vojakov in državljanov, ki so izrazili sožalje ob prenosu Hjonove krste na pokopališče.

"Ime Hjon Čol Hae bo vedno ostalo v spominu skupaj z imenitnim imenom Kim Džong Ila," naj bi po poročanju tiskovne agencije povedal Kim. Ko je prejšnji teden obiskal žalno postajo, ustanovljeno za Hjona, je jokal.

V državi razsaja "nenavadna vročina"

Odkar je Severna Koreja v začetku meseca priznala izbruh različice omikron, je navedla le, koliko ljudi ima dnevno vročino, in nekaj primerov opredelila kot covid-19. Njeni državni mediji so v ponedeljek sporočili, da je zaradi neznane vročine zbolelo 2,8 milijona ljudi, od konca aprila pa jih je umrlo le 68, kar je izjemno nizka stopnja smrtnosti, če gre za bolezen covid-19, kot se domneva.

Severna Koreja ima omejene zmogljivosti za testiranje tolikšnega števila obolelih, nekateri strokovnjaki pa pravijo, da je verjetno, da o smrtnosti poroča premalo, da bi Kima zaščitila pred politično škodo. V Severni Koreji veljajo po vsej državi zapora in druga stroga pravila za zajezitev izbruha virusa. Prehajanje med regijami je prepovedano, vendar so se ključne kmetijske, gospodarske in druge industrijske dejavnosti nadaljevale, da bi čim bolj zmanjšali škodo za že tako šibko gospodarstvo države.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je v ponedeljek sporočila, da so v zadnjih 24 urah odkrili 167.650 novih primerov vročine, kar je občutno manj kot pred tednom dni, ko so jih potrdili 390 tisoč. Navedla je, da je umrla še ena oseba in da je stopnja smrtnosti pri tej vročini 0,002-odstotna.

Strokovnjaki skeptični glede resničnega števila žrtev

"Vsi prebivalci Severne Koreje z največjo zavestjo ohranjajo trenutni ugoden preobrat v protiepidemični kampanji in se odzivajo na poziv centralnega komiteja partije, naj branijo svoje dragoceno življenje in prihodnost z zaupanjem v zanesljivo zmago in podvojenimi velikimi prizadevanji," je zapisala severnokorejska tiskovna agencija.

Strokovnjaki se sprašujejo o resničnem številu žrtev, saj 26 milijonov prebivalcev Severne Koreje večinoma ni cepljenih, približno 40 odstotkov pa jih naj bi bilo podhranjenih. Javni zdravstveni sistem je skoraj nedelujoč in v njem kronično primanjkuje zdravil in materiala. V Južni Koreji, kjer je večina od 52 milijonov prebivalcev v celoti cepljenih, je bila v ponedeljek stopnja smrtnosti zaradi covid-19 0,13-odstotna.

Južnokorejska vohunska agencija je prejšnji teden zakonodajalcem povedala, da so bili med primeri vročine, ki jih je naštela Severna Koreja, tudi ljudje z drugimi boleznimi, kot so ošpice, tifus in oslovski kašelj. Vendar nekateri civilni strokovnjaki menijo, da je šlo pri večini primerov za covid-19. Preden je Severna Koreja 12. maja priznala izbruh virusa omikron, je vztrajala, da je bila ves čas pandemije brez virusa. Zavrnila je na milijone cepiv, ki jih je ponudil program razdeljevanja Covax, ki ga podpirajo ZN, ter se ni odzvala na ponudbe zdravil in druge pomoči iz Južne Koreje in ZDA, poroča The Guardian.