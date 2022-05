Ker so mu za espresso zaračunali dva evra, je poklical policijo. Gostinec mora zdaj plačati tisoč evrov kazni.

Gostinski lokal v Firencah je dobil kazen v višini tisoč evrov. Razlog? Stranka je poklicala policijo in se pritožila, da so mu za espresso zaračunali dva evra in da cena kave ni bila zapisana na ceniku.

Gost si je privoščil espresso v enem od lokalov v Firencah. Potem ko je moral za kavo odšteti dva evra, je poklical policijo in se pritožil, da cena ni bila zapisana na ceniku.

Lastnik lokala se je izgovarjal, da imajo vse cene objavljene na spletu. Razlog za visoko ceno kave pa je naraščanje cen surovin. Policija njegovih argumentov ni upoštevala in lastniku Francescu Sanapu naložila tisoč evrov kazni.

"Kaznovali so me, ker se je nekdo razburil, ker je moral za kavo plačati dva evra. Lahko verjamete? Dandanes se lahko nekdo razjezi in vmeša policijo, ki je odločila, da smo se zmotili zaradi zastarele zakonodaje. Ta zakon je treba spremeniti, saj bi bilo sicer kaznovanih 99,9 odstotka lokalov in restavracij," je v posnetku, objavljenem na Facebooku, povedal nezadovoljni gostinec.

Po epidemiji koronavirusa je bil marsikateri gostinec prisiljen zvišati cene. V večini italijanskih lokalov je za espresso treba odšteti od 1,5 do dva evra. Večina gostincev je v času epidemije zaradi preprečevanja širjenja okužb poskrbela za spletno različico cenika, ki je dostopen gostom lokala.