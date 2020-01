Japonska: na domu našli kar 24 tisoč nedostavljenih pošiljk

Neimenovanega poštarja, ki je bil zaposlen v mestu Jokohama, so že odpustili, pošta pa se je vsem, katerih pošto je 61-letnik pospravil v lasten dom, že opravičila in obljubila, da bodo vso pošto dostavili, poroča BBC.

Ko se je razvedelo za njegovo početje, je izgubil službo

Kako je moškemu uspelo takšno početje skrivati kar 17 let, ni znano, so mu pa na sled prišli, ko so v poštni podružnici, v kateri je bil zaposlen, opravili notranji pregled. Moški je obtožbe že priznal, zaradi česar je izgubil službo.

Zoper moškega je bila na policijo vložena kazenska ovadba. Ta se je nanašala na približno tisoč manjkajočih pošiljk, ki so bile poslane med februarjem 2017 in novembrom lani. Kasneje se je izkazalo, da to ni bila njegova praksa zgolj zadnjih nekaj let, temveč skoraj dve desetletji.

Če ga obsodijo, mu grozi do tri leta zaporne kazni ali 500 tisoč jenov oziroma približno 4.156,50 evra globe.