Ker je objemal pomočnico, je odstopil britanski minister za zdravje

Zaradi kršenja vladnih ukrepov za zajezitev pandemije covid-19 in afere, ki jo je s tem sprožil, je danes odstopil britanski minister za zdravje Matt Hancock, poročajo tuje tiskovne agencije.

O odstopu je v pismu že obvestil premierja Borisa Johnsona. Kot je zapisal, je zadnja stvar, ki bi si jo želel, da njegovo zasebno življenje odvrne pozornost od polne osredotočenosti na soočanje s pandemijo. Vlada mora biti iskrena do ljudi, ki so med pandemijo toliko žrtvovali, tudi če jih je pustila na cedilu, kot sem jih pustil sam s kršenjem pravil, je dodal.

Hancock se je sicer v petek opravičil, ker je prekršil ukrepe za zajezitev pandemije covid-19. Ujeli so ga namreč, kako je objemal svojo pomočnico, čeprav je bilo to v času pandemije prepovedano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanski tabloid The Sun je objavil posnetke internih varnostnih kamer, kako minister objema svojo pomočnico Gino Coladangelo. Posnetki naj bi nastali šestega maja v notranjosti zgradbe ministrstva za zdravje. Po tedaj veljavnih pravilih ne bi smelo priti do nobenega druženja v zaprtih prostorih. Edina izjema so bila druženja za delovne namene ali zagotavljanje prostovoljnih ali dobrodelnih storitev.

Ministra je sicer podprl Johnson. "Premier je sprejel opravičilo zdravstvenega ministra in meni, da je zadeva zaključena," je novinarjem v petek dejal Johnsonov tiskovni predstavnik. Vodja konservativcev je ohranil popolno zaupanje v ministra, je zatrdil.