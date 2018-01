Kdo bo plačal kazni: ribiči ali hrvaška vlada?

Hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga so napovedali, da se bodo drevi sestali na sestanku, na katerem bodo razpravljali o tem, kako naj delajo v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija začela izvajati arbitražno sodbo. Sestanek so naknadno odpovedali.

Hrvaške ribiče skrbijo predvsem mogoče kazni, ki jih lahko dobijo od Slovenije, če bodo še lovili ribe do sredine Piranskega zaliva. Ribič iz Savudrije Ecio Kocijančić je dejal, da se ribiči bojijo samo slovenskih kazni ter z njimi mogočih nevšečnosti pri vstopu v Slovenijo. Številni imajo namreč sorodnike v Sloveniji.

Na današnjem srečanju naj bi se jih zbralo med 30 in 40, govorili pa naj bi o tem, ali bodo še naprej delali kot doslej in lovili ribe do sredinske črte Piranskega zaliva ali pa bodo spoštovali mejo, ki jo je junija lani določilo arbitražno sodišče, ki je približno tri četrtine zaliva določilo Sloveniji.

Sestanek so nato odpovedali, ko so jim sporočili, da bodo konec tedna v Umag prišli predstavniki najmanj treh ministrstev: za zunanje zadeve, za notranje zadeve in promet, poroča televizija N1.

Bodo ribiči zahtevali odškodnino?

Kocijančić, ki je že prejel kazen slovenskega ministrstva v vrednosti tisoč evrov, nato čakal leto dni, da bi Hrvaška to rešila, kar pa se ni zgodilo, je za N1 pojasnil, da hrvaški ribiči ne morejo mirno opravljati svojega dela, če jih ne spremlja hrvaška policija. Menil je, da bodo na koncu morda zahtevali odškodnino zaradi spremenjenih pogojev za delo v Piranskem zalivu. Od hrvaške države naj bi zahtevali odgovor, ali bo plačala kazni, ki jih bodo dobili od slovenskih oblasti. Ribiči naj bi na sestanku s predstavniki ministrstev dobili vse odgovore na svoja vprašanja.

Minister ponovil, da bodo zaščitili ribiče

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je novinarjem v Zagrebu ponovil, da bodo hrvaške institucije zaščitile hrvaške ribiče. "Ne nameravamo sprožiti nobenih enostranskih potez. Če bo to storila druga stran, bomo imeli pripravljen odgovor," je hrvaška stališča ponovil Božinović.

Ponovil je, da državi odprto vprašanje meje lahko rešita samo z dvostranskim dogovorom med Zagrebom in Ljubljano.