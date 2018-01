Kurz nesrečen zaradi spora Slovenije in Hrvaške

Oba sta nakazala pripravljenost, da bi pripomogla k rešitvi tega vprašanja. Kurz je dejal, da je "zelo nesrečen" zaradi te situacije v soseščini Avstrije in želi "pozitivno prispevati k rešitvi konflikta". Tudi Rutte je povedal, da želi pri tem vprašanju pomagati. Srečanje Kurza in Rutteja, ki sta se med drugim tudi udeležila tradicionalnega novoletnega koncerta dunajskih filharmonikov, je bilo sicer namenjeno zlasti predsedovanju EU, ki ga bo Avstrija prevzela v drugi polovici leta 2018. Kot glavne izzive sta izpostavila brexit, migracije in proračun EU.

Arbitražno sodišče, ki je odločalo o meji med Slovenijo in Hrvaško, je 29. junija določilo mejo med državama na kopnem in na morju. A Hrvaška sodbe ne priznava in zavrača njeno uveljavitev. Slovenija je na drugi strani že sprejela potrebne zakone za implementacijo, ki jo je začela izvajati v soboto.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se je nedavno odločil, da na posredniško misijo za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe pošlje prvega podpredsednika komisije Fransa Timmermansa.

V Piranskem zalivu tudi danes mirno



V Piranskem zalivu je bilo tako kot v nedeljo tudi danes mirno. Kot so povedali na Policijski upravi Koper, na prvi dan novega leta doslej niso bili obveščeni o morebitnih incidentih.



Slovenija je v soboto začela uveljavljati razsodbo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. V skladu z arbitražno razsodbo je približno tri četrtine Piranskega zaliva slovenskega. Za Hrvaško, ki razsodbe ne priznava, je meja na morju še vedno na sredini zaliva.



V soboto zjutraj so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala in bo na podlagi tega izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani je do tega prišlo zaradi okvare na enem od hrvaških ribiških čolnov.



Z uveljavitvijo arbitražne razsodbe lahko sicer tako hrvaški kot slovenski ribiči lovijo onkraj meje na morju, a morajo za to pridobiti ustrezna dovoljenja.