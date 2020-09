Kdo bo nasledil Shinza Abeja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonska vladajoča liberalno-demokratska stranka danes odloča o nasledniku predsednika stranke in premierja Shinza Abeja, ki je konec avgusta odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Največ možnosti za zmago naj bi imel Abejev dolgoletni sodelavec Yoshihide Suga. O novem premierju pa bo japonski parlament odločal v sredo, poroča STA.

Poleg Suge, 71-letnega svetovalca in tiskovnega predstavnika japonske vlade, ki mu japonski analitiki in mediji pripisujejo največ možnosti za zmago, se za Abejevega naslednika potegujeta tudi nekdanji obrambni minister Shigeru Ishiba in nekdanji zunanji minister Fumio Kishida, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stranska se je odločila, da bodo o Abejevem nasledniku glasovali le poslanci parlamenta in po trije predstavniki iz vsake od 47 regij v državi. S tem so se želeli izogniti dolgotrajnim postopkom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na ta način pa naj bi še okrepili položaj Suge v primerjavi z obema protikandidatoma.

Največ možnosti naj bi imel Yoshihide Suga, ki naj bi nadaljeval Abejevo politiko. Foto: Getty Images

Nadaljeval naj bi politiko predhodnika

Kot še piše STA, naj bi Suga na čelu stranke in vlade, če bo izvoljen, nadaljeval politiko svojega predhodnika. Novega japonskega premierja sicer čakaj številni izzivi, od pandemije covida-19 in gospodarskih težav do preloženih poletnih olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto.

Abe je konec avgusta sporočil, da po sedmih letih in osmih mesecih na čelu vlade odstopa zaradi zdravstvenih težav. Ponovila se mu je kronična vnetna črevesna bolezen ulcerozni kolitis.

