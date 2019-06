Kdo bo nasledil Mayevo? Johnson za znižanje dohodnine, tekmeci ga kritizirajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidaturo za naslednika Therese May je vložilo 11 članov konservativne stranke. Foto: Reuters

V Veliki Britaniji se je danes tudi uradno začela bitka za naslednika britanske premierke Therese May na čelu konservativne stranke. Večina od 11 kandidatov, ki sicer še čakajo na uradno potrditev kandidatur, je že začela volilno kampanjo. Za glavnega favorita za naslednika Mayeve za zdaj velja nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson.

Nekdanji šef britanske diplomacije Boris Johnson je ob začetku kampanje napovedal znižanje dohodnine. Prag za vstop v 40-odstotno obdavčitev dohodkov bi zvišal s 50 tisoč na 80 tisoč funtov na leto. Johnson sicer kot poslanec zasluži 79.468 funtov na leto.

Johnson obljublja znižanje dohodnine, Gove na udaru kritik zaradi uživanja drog

Ta ukrep bi po mnenju časnika The Telegraph državo stal 9,6 milijarde na leto. Del teh stroškov bi Johnson po lastnih besedah pokril iz sredstev, ki jih je finančno ministrstvo dalo na stran za primer brexita brez dogovora. Okoljski minister Michael Gove, ki velja za enega od glavnih Johnsonovih nasprotnikov, je v odzivu na omenjeni predlog povedal, da ne bi nikoli uporabil davčnega sistema za to, da bi znižal davke za najbogatejše.

Boris Johnson je ob začetku kampanje za vodenje torijcev napovedal znižanje dohodnine. Foto: Reuters

Gove se sicer sooča s pozivi k odstopu, potem ko je konec minulega tedna priznal, da je pred več kot 20 leti užival kokain. Kampanjo za volitve novega vodje britanske vladajoče stranke je sprožil tudi zunanji minister Jeremy Hunt, ki je poudaril, da je Velika Britanija zaradi brexita v ustavni krizi.

Hunt: Britanci potrebujejo izkušenega in resnega voditelja

Za izhod iz slepe ulice glede brexita po Huntovih besedah potrebujejo zelo pameten pristop ter izkušenega in resnega voditelja, ne pa prazne retorike. Danes sta Huntovo kandidaturo podprli ministrica za delo Amber Rudd, sicer nasprotnica izstopa iz EU, in ministrica za obrambo Penny Mordaunt, ki zagovarja brexit.

Theresa May, ki je v petek uradno odstopila s položaja britanske premierke in vodje konservativcev, bo premierske dolžnosti opravljala do imenovanja svojega naslednika. Foto: Reuters

Kandidaturo, ki jo je mogoče vložiti do 18. ure po srednjeevropskem času, je napovedalo 11 poslancev konservativne stranke. Poleg zgoraj omenjenih še nekdanji minister za brexit Dominic Raab, notranji minister Sajid Javid in nekdanja ministrica za parlamentarna vprašanja Andrea Leadsom. Kandidature bodo uradno potrjene še danes.

Mayeva bo premierske dolžnosti opravljala do imenovanja svojega naslednika

V več krogih glasovanja, od katerih je prvi napovedan v četrtek, bodo poslanci konservativne stranke najprej izbrali dva kandidata za novega vodjo. Bitko med njima bo odločilo okoli 125 tisoč članov stranke. Novi predsednik bo predvidoma znan v tednu, ki se začne 22. julija.

Mayeva, ki se bo v britansko zgodovino zapisala kot premierka z enim od najkrajših stažev po drugi svetovni vojni, je odstopno izjavo podala v petek in s tem uradno odstopila s položaja vodje konservativne stranke. Premierske dolžnosti bo opravljala, dokler ne bo izbran njen naslednik.