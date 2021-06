Med nakupovanjem očal v optiki je do Američana Shana Michaela pristopil eden od zaposlenih in ga prosil, da si nadene zaščitno masko. Michael prošnje ni dobro sprejel in je zaposlenega fizično napadel. Kot poroča Washington Post, je Michael snel zaščitno masko zaposlenemu ter mu začel kašljati in pljuvati v obraz.

"Če imam jaz koronavirus, ga imaš sedaj tudi ti," je med pljuvanjem po besedah napadenega zaposlenega dejal Michael, ki je žrtev tudi večkrat brcnil v mednožje. Za napad so sodniki pretekli teden Michaelu dosodili 10-letno zaporno kazen. Michael se je sicer branil, da maske ni nosil, ker ima astmo, ter da se je le fizično branil pred zaposlenim, ki naj bi ga prvi napadel.

V ZDA vse več napadov na zaposlene

Incident v optiki je le eden od tisočih, ki so se v zadnjem letu odvili v ZDA, kjer sicer beležijo porast nasilnih dogodkov, povezanih z obvezno uporabo zaščitnih sredstev proti covid-19. Vse več incidentov se dogodi na letalih, ko si potniki ne želijo nadeti zaščitnih mask. Kot poroča The Washington Post, strokovnjaki opozarjajo, da se bo število napadov v prihodnjih mesecih povečevalo.