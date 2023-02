Kaos na košarkarski tekmi: starša sta se stepla, eden kasneje umrl #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med košarkarsko tekmo sta se zaradi rasistične žaljivke na tribuni sprla starša. Prepir se je prevesil v fizični obračun, ki se je končal s smrtjo 60-letnega očeta enega od košarkarjev.

V dvorano so prispeli policija in reševalci. Poškodovanega moškega so prepeljali v bolnišnico, kjer pa 60-letniku niso mogli več pomagati.

Starš, ki je prav tako gledal tekmo svoje hčerke, je pretresljiv posnetek delil na družbenem omrežju in ob tem zapisal: "Prosim, delite videoposnetek košarkarske tekme s šole moje hčerke. Starš je umrl, kaj je narobe s to državo?"

V komentarjih se je oglasila mama ene izmed deklet, ki prav tako obiskuje šolo, in pojasnila, zakaj je izbruhnil spor, ki se je končal tragično. Kot je zapisala, je oče v družbi starejšega sina gledal tekmo. Navijač druge ekipe je sinu izrekel rasistično žaljivko, kar je bil glavni povod za prepir.