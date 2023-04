Kanadski poslanci v visokih petah: to je razlog, zakaj so si jih nadeli

V prizadevanju ozaveščati o nasilju nad ženskami so si kanadski liberalni poslanci obuli rožnate pete in paradirali po sobi kot del dogodka Upanje v visokih petah, ki ga sponzorira zavetišče za ženske na območju Ontaria, poroča Daily Caller. Nekateri so njihovo potezo pozdravili, drugi so jo označili za žaljivo.

"Nasilje nad ženskami je v naši družbi še vedno razširjeno. Upanje v visokih petah je dogodek, ki širi zavest o nasilju nad ženskami, hkrati pa spodbuja moške in fante, da so del rešitve. Nosili smo njihove značilne rožnate pete v podporo temu pomembnemu cilju," je tvitnil kanadski minister za promet Omar Alghabra in objavil, kako je skupaj z drugimi poslanci v visokih petah paradiral po sobi.

Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) April 20, 2023

Kampanjo ozaveščanja Upanje v visokih petah sponzorira zavetišče za ženske v mestu Halton na območju Ontaria. Zadnja štiri leta so kampanjo razširili, vanjo pa so se vključili tudi politiki.

"We want your continued support on the NAP. We're hoping that this plan gets all Canadians on board in addressing GBV." - Laurie Hepburn, ED, @HaltonWomensPl



WSC had the pleasure of attending #HopeInHighHeels where male MPs showed their commitment & solidarity in ending VAW. pic.twitter.com/2Mw9MJ67sZ — End VAW / Contre VFF (@endvawnetwork) April 20, 2023

"Izobraževanje moških in fantov je del rešitve in vsa naša odgovornost je, da končamo nasilje na podlagi spola," je tvitnila liberalna poslanka Karina Gould in delila slike svojih kolegov, ki nosijo vroče rožnate pete.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so gesto poslancev označili za žaljivo. "Ta cirkus na noben način ne pomaga ženskam. Moški se smejijo. Nasilje moških nad ženskami ni smešna zadeva in zagotovo se ne bo zmanjšalo, če poslanci paradirajo naokoli v petah," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja.