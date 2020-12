Kakšni bodo med prazniki ukrepi v evropskih državah

Evropske države se še naprej spopadajo s pandemijo bolezni covid-19, pri čemer nekatere že sproščajo ukrepe za njeno zajezitev, druge pa jih še zaostrujejo. Številne so pripravile tudi že ukrepe, ki bodo veljali v prazničnem času ob koncu leta. Italija in Avstrija jih bosta takrat nekoliko zaostrili, več pa jih bo omejitve omililo.

AVSTRIJA

V Avstriji se danes izteče tritedensko zaprtje države, tako da bodo v ponedeljek zrahljali prve ukrepe. Znova bodo odprli knjižnice in muzeje, še vedno pa ne bodo dovoljene kulturne prireditve. Tudi kinodvorane bodo ostale zaprte. Se bo pa v šolske klopi lahko vrnil del avstrijskih šolarjev. V ponedeljek se bodo lahko odprli tudi frizerski saloni.

Še naprej bodo prepovedane športne dejavnosti v zaprtih prostorih, bodo pa od 24. decembra dovoljene nekatere individualne aktivnosti na prostem, kot sta smučanje in drsanje. Hoteli bodo med božično-novoletnimi prazniki zaprti.

Poleg hotelov bodo do 6. januarja zaprti še restavracije in bari. Božični sejmi letos niso dovoljeni, prav tako še naprej ni dovoljeno prodajati alkoholnih pijač za s seboj.

Omejitve glede druženja bodo v ponedeljek nekoliko omilili. Tako se bodo lahko srečevali člani dveh različnih gospodinjstev, razen za božič in silvestrovo.

Avstrija bo zaradi pandemije med božičnimi prazniki zaostrila ukrepe na mejah in letališčih za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo, tudi vse sosednje države. Vsi, ki bodo v Avstrijo prišli iz držav s 14-dnevno incidenco, višjo od 100 na 100 tisoč prebivalcev, bodo morali za deset dni v karanteno. Ukrep bo veljal od 19. decembra do 10. januarja.

ITALIJA

Za podoben ukrep, ki bo veljal od 21. decembra do 6. januarja, se je odločila Italija. Za vse Italijane in tuje turiste bo ob vstopu v državo obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija.

V tem času bodo v Italiji veljale tudi stroge omejitve gibanja. Prepovedana bodo potovanja med posameznimi deželami. 25. in 26. decembra ter 1. januarja pa ne bodo smeli zapustiti svojih občin oziroma mest.

Poleg tega bodo ob prehodu v novo leto podaljšali policijsko uro. Začela se bo 31. decembra ob 22. uri in končala 1. januarja ob 7. uri. Drugače velja med 22. in 5. uro.

Smučišča po državi se bodo odprla šele po praznikih 7. januarja, ko se bodo v šolske klopi vrnili tudi srednješolci.

V državi ob tem ohranjajo razdelitev na rumene, oranžne in rdeče dežele, ki jih razvrščajo glede na stopnjo okuženosti, temu primerni pa so tudi ukrepi za zajezitev virusa. V rumenih deželah so lahko restavracije in bari še naprej odprti samo do 18. ure. V oranžnih in rdečih deželah pa je še vedno dovoljen samo prevzem hrane.

FRANCIJA

S sedemdnevno samoizolacijo ob povratku v državo želijo državljane od smučanja v tujini odvrniti tudi francoske oblasti. Zimskošportna središča v Franciji bodo sicer lahko med božično-novoletnimi prazniki odprta. Vendar pa žičniške naprave ne bodo smele obratovati, tako da smučanje praktično ne bo mogoče.

Za razliko od prej omenjenih držav bodo v Franciji za božič in novo leto omilili policijsko uro, s katero bodo predvidoma po 15. decembru nadomestili ustavitev javnega življenja. Praviloma bo veljala med 21. in 7. uro, a ne na božični večer in silvestrovo. Ljudje bodo poleg tega za praznike lahko potovali k svojim družinam.

Prve ukrepe so sicer v tej državi zrahljali že pretekli konec tedna. Znova so se lahko odprle manjše prodajalne, pri čemer se morajo zapirati najkasneje ob 21. uri. Ljudje morajo še vedno izpolnjevati obrazce za vsak odhod od doma. Dovoljene so tudi športne dejavnosti in sprehodi v krogu 20 kilometrov od doma za največ tri ure, medtem ko je prej veljala omejitev na en kilometer od doma za največ eno uro.

Bari, restavracije, telovadnice in diskoteke bodo predvidoma ostali zaprti najmanj do 20. januarja, če bodo na dan beležili manj kot pet tisoč novih okužb z novim koronavirusom.

BELGIJA

Na božični večer bodo policijsko uro nekoliko omilili tudi v Belgiji. Izjemoma bo veljala od polnoči do 5. ure. S svojo družino bo torej mogoče ostati do polnoči, samske osebe bodo lahko povabile na obisk dve osebi, prav tako na božični dan. Ob prihajajočih praznikih so uvedli splošno prepoved ognjemetov.

Posamezne ukrepe so sicer sprostili v začetku tega tedna. V ponedeljek so se odprli samo bazeni in muzeji. V torek pa so svoja vrata lahko znova odprle trgovine, ki ne prodajajo živil, a ob strogih omejitvah. Na deset kvadratnih metrih površine je lahko ena oseba, v manjši trgovinah pa le dve osebi hkrati.

Lokali, restavracije, kinodvorane, parki, vse kulturne dejavnosti in dejavnosti, povezane z zabavo, ostajajo zaprti do najmanj 1. februarja.

NEMČIJA

Pravila glede druženja bodo čez božično-novoletne praznike od 23. decembra do 1. januarja prav tako nekoliko sprostili v Nemčiji. Dovoljeno bo druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo šteli otrok, mlajših od 14 let.

Ob podaljšanju ukrepov ta teden so sicer dodatno omejili stike med ljudmi, da bi pred prazniki omejili širjenje virusa. Zasebna druženja so omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva.

V Nemčiji so stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so v veljavi od začetka novembra, podaljšali vsaj do 10. januarja. Tako restavracije, lokali, kulturne ustanove in tudi prostori za prosti čas ostajajo zaprti.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Tudi v Veliki Britaniji bodo med božičnimi prazniki od 23. do 27. decembra veljali blažji protikoronski ukrepi glede druženja in potovanj. Dovoljeno bo druženje oseb iz do treh gospodinjstev. To bo veljalo v vseh štirih upravnih enotah Združenega kraljestva – v Angliji, Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem.

V Angliji se je sicer v sredo končala ustavitev javnega življenja, ki je bila v veljavi od začetka novembra. Znova so uvedli regionalni tristopenjski sistem. Povsod so se lahko znova odprle trgovine z nenujnim blagom in storitve za osebno nego, kot so frizerski saloni.

Na območjih različnih stopenj ogroženosti veljajo različna pravila glede druženja. Tako je na območjih prve stopnje dovoljeno srečevanje največ šestih ljudi v zaprtih prostorih ali na prostem. Na območjih druge stopnje so lahko v zaprtem prostoru le člani istega gospodinjstva, na prostem pa se lahko druži do šest ljudi. Na najhuje ogroženih območjih pa ni dovoljeno druženje članov različnih gospodinjstev niti v zaprtih prostorih in večinoma tudi ne na prostem. Za vse stopnje velja izjema za t. i. podporni mehurček.

IRSKA

Irska, kjer se je ta teden končala druga ustavitev javnega življenja, bo podobno kot več drugih držav med prazniki ukrepe dodatno zrahljala. Od 18. decembra do 6. januarja bodo dovolili državljanom, da potujejo po državi. Poleg tega bo dovoljeno druženje do treh gospodinjstev.

V torek so po koncu šesttedenskega zaprtja države svoja vrata znova odprli trgovine z nenujnim blagom in storitvene dejavnosti, kot so frizerski saloni. Obiskovalce lahko znova sprejmejo tudi muzeji, knjižnice in športne ustanove. Verniki pa se lahko spet udeležijo obredov.

ČEŠKA

Češka, ki je oktobra med prvimi državami v Evropi naznanila podobno zaprtje družbe, kakršno je marsikje veljalo spomladi, pa je ukrepe dodatno omilila v četrtek.

Odprli so trgovine z nenujnim blagom, pa tudi frizerske salone, bare, restavracije, muzeje in galerije. Število kupcev in obiskovalcev je omejeno na eno osebo na 15 kvadratnih metrov, še naprej je treba upoštevati stroga higienska pravila in socialno distanco. Dovoljene so tudi individualne športne dejavnosti v zaprtih prostorih.

Še naprej bodo medtem zaprta gledališča in kinodvorane, prav tako bodo še naprej zaprte univerze in srednje šole, razen zadnjega letnika. Zaščitne maske so še naprej obvezne tudi na prostem.

Ukinili so policijsko uro, restavracije in lokali pa se morajo zapreti ob 22. uri. Na prostem se lahko znova zbirajo skupine do 50 ljudi, v zaprtih prostorih pa največ deset ljudi. Do četrtka je bila ta meja postavljena na šest ljudi tako na prostem kot v zaprtih prostorih.

POLJSKA

Na Poljskem so pred tednom dni po približno enem mesecu znova odprli vse trgovine v nakupovalnih središčih, pred tem so bile odprte samo živilske trgovine, drogerije in lekarne.

Medtem še naprej, za zdaj do 27. decembra, ostajajo zaprti gostinski lokali, kulturne ustanove in fitnesi. Prav tako se do praznikov podaljšuje pouk na daljavo. Zimske počitnice bodo tokrat po vsej državi potekale istočasno med 4. in 17. januarjem.

Premier Mateusz Morawiecki je sodržavljane odločno pozval, naj praznike preživijo v najožjem družinskem krogu in naj se izogibajo vsakršnim potovanjem.

SRBIJA

Srbija je medtem ena redkih držav, ki je ta teden uvedla nove ukrepe za zajezitev virusa. V skladu z njimi so lahko restavracije, lokali in nočni klubi med delavniki odprti od 5. do 17. ure. Ne smejo pa biti odprti od petka od 17. ure do ponedeljka do 5. ure. Dostava hrane je dovoljena 24 ur na dan, neprekinjeno so lahko odprte tudi lekarne in bencinske črpalke.

Konec tedna, v enakem obdobju kot gostinski lokali, morajo biti zaprti tudi trgovski centri in trgovine z oblačili. To velja tudi za fitnese, frizerske in kozmetične salone, bazene ter športne objekte in površine. Konec tedna so lahko do 21. ure odprte trgovine z živili in trafike.

HRVAŠKA

Med redkimi državami, ki so zaostrile ukrepe, je tudi Hrvaška. To je storila pred dobrim tednom. Do 21. decembra bodo med drugim zaprti vsi gostinski lokali in športna središča. Prepovedane so tako poroke kot tudi božično-novoletni sejmi.

Na seznamu novih ukrepov je še omejitev števila udeležencev na zasebnih družabnih dogodkih na največ deset ljudi. Na javnih dogodkih bo še naprej lahko največ 25 ljudi.

Ukrepov, ki bodo na Hrvaškem veljali v času božično-novoletnih praznikov, tamkajšnje oblasti še niso predstavile.

Za zajezitev širjenja novega koronavirusa je Hrvaška v torek uvedla strožje ukrepe, ki veljajo tudi za prebivalce Slovenije. Vstop na Hrvaško je mogoč le z negativnim testom PCR, ki ni starejši od 48 ur. Kdor ima možnost osamitve, lahko na Hrvaško vstopi brez testa in se testira tam.

MADŽARSKA

Madžarska vlada pa je do 1. februarja podaljšala zaprtje meje zaradi pandemije. Slovenska vzhodna soseda je 1. septembra zaprla meje za tuje državljane z nekaterimi izjemami, za vse Madžare, ki se vračajo iz tujine, pa pri vstopu v državo uvedla obvezno karanteno.

Tam so pretekli teden zgolj podaljšali ukrepe, ki vključujejo nočno policijsko uro od 20. do 5. ure, prepoved zbiranja, zaprtje restavracij, hotelov in kulturnih ustanov.

Na srednjih šolah in univerzah izobraževanje poteka na daljavo. Osnovne šole in vrtci so odprti. Športni dogodki morajo potekati brez prisotnosti gledalcev.

Trgovine in storitveni obrati, kot so frizerski saloni, se morajo zapreti ob 19. uri. Hoteli lahko sprejemajo le poslovneže, ne pa tudi turistov. Zasebna druženja so omejena na deset ljudi, rekreacija je dovoljena zgolj na prostem.