Evropa v boj proti novim različicam koronavirusa

V ZDA število novih okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covid-19 še naprej pada. V torek so potrdili 989 smrti zaradi covida in 54 tisoč novih okužb, kar je 2.000 okužb manj kot v ponedeljek. Tedensko povprečje okužb v ZDA je prvič od lanskega novembra padlo pod 90 tisoč, piše STA.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo 27,6 milijona ljudi, umrlo pa je 488 tisoč covidnih bolnikov.

Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo velik del ZDA, po nekaterih državah zamujajo z dobavo cepiva, a pristojni napovedujejo, da se bo stanje popravilo. Vlada ZDA je povečala število odmerkov, ki jih na teden pošilja državam, na 13,5 milijona, podvojila je tudi število odmerkov, ki jih pošlje lekarnam, in sicer jim jih tedensko dobavi dva milijona. To je 57 odstotkov več odmerkov kot 20. januarja, ko je mandat nastopil predsednik Joe Biden.

V Kaliforniji, kjer so do zdaj med zveznimi državami potrdili največ mrtvih zaradi covid-19, in sicer 47 tisoč, so v torek odprli dva centra za množično cepljenje. V Oaklandu in Los Angelesu bodo do konca tedna cepili po 6.000 ljudi na dan.

V New Yorku, kjer je do zdaj umrlo 46 tisoč bolnikov s covidom, se stanje spet izboljšuje. Hospitaliziranih je 6.620 ljudi, pozitivnih testov je bilo v torek 4,95 odstotka, umrlo pa je 107 ljudi. Do zdaj so z dvema odmerkoma cepili več kot 900 tisoč ljudi, z enim pa dva milijona.

Ameriška mornarica je sporočila, da so na letalonosilki Theodore Roosevelt, na kateri so se lani okužili številni mornarji, spet odkrili tri okužbe, in to v času, ko je bila ladja na odprtem morju. Okuženi nimajo simptomov in so v izolaciji, še piše STA.