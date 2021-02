Kako sta Pfizer in BioNTech oblikovala ceno cepiva

Ameriški Pfizer in nemški BioNTech sta poleti vsem razvitim državam svoje cepivo proti novemu koronavirusu ponudila za ceno med 15 in 30 evri na odmerek, je povedal ustanovitelj BioNTecha Ugur Sahin. Proizvajalca sta ob tem sporočila, da se lahko njuno cepivo hrani pri višjih temperaturah, kot velja trenutno. Cepivo je 85-odstotno učinkovito že po enem odmerku.

Ustanovitelj nemškega biotehnološkega podjetja Ugur Sahin je za današnjo izdajo nemškega časnika Bild pojasnil, da so skupaj s Pfizerjem poleti vsem razvitim državam cepivo, ki so ga razvili, ponudili za ceno med 15 in 30 evri na odmerek, njegovo izjavo povzema STA.

Z ZDA določili ceno 19,5 dolarja, podatek o ceni za EU je zaupen

Julija so nato za vse razvite države, ki so naročile ustrezno veliko količino cepiva, oblikovali cenovni model. "22. julija smo na podlagi novega parametra podpisali pogodbo z ZDA, v kateri je cena znašala 19,5 dolarja. Ta cenovni model je nato veljal za vse razvite države," Sahina povzema STA. 19,5 dolarja znaša približno 16 evrov.

Evropska komisija je jeseni s Pfizerjem in BioNTechom v imenu Evropske unije podpisala pogodbo za dobavo 300 milijonov odmerkov, pri čemer podatek o ceni ostaja zaupen, dodaja STA.

Ugur Sahin, ustanovitelj BioNTecha Foto: Reuters

Več nemških medijev je sicer pred kratkim poročalo, da naj bi proizvajalca EU svoje cepivo junija ponudila za okoli 54 evrov na odmerek. V pogodbi naj bi cena po navedbah medijev znašala okoli 15,5 evra.

Cepivo je mogoče hraniti tudi pri višjih temperaturah

Pfizer in BioNTech sta ob tem v petek sporočila, da njuno cepivo dva tedna ostane stabilno tudi pri temperaturi med minus 25 in minus 15 stopinjami Celzija, še piše STA. Trenutno morajo to cepivo, ki temelji na inovativni tehnologiji informacijske ribonukleinske kisline mRNK, hraniti pri temperaturi med minus 80 in minus 60 stopinjami Celzija, kar otežuje njegovo dobavo.

Nove podatke so že vložili pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA), da bi ta popravil svoje dovoljenje za uporabo cepiva, navajajo tuje agencije.

Foto: Reuters

Nova izraelska dognanja o učinkovitosti cepiva

Izraelski znanstveniki so medtem ugotovili, da je to ameriško-nemško cepivo že po prvem odmerku 85-odstotno učinkovito, poroča STA. V študiji je sodelovalo več kot 9.000 zdravstvenih delavcev bolnišnice Sheba v bližini Tel Aviva. Okoli 7.000 jih je prejelo en odmerek cepiva, drugi pa še niso bili cepljeni.

Na okužbo z novim koronavirusom so testirali samo tiste, ki so kazali znake okužbe ali pa so bili v stiku z okuženo osebo. Potrdili so 170 okužb, od tega jih 52 odstotkov ni bilo cepljenih. Ob primerjanju obeh skupin so ugotovili, da je bilo cepivo v obdobju od enega do 14 dni po prvem odmerku 47-odstotno učinkovito. Po od 15 do 28 dneh pa je učinkovitost narasla na 85 odstotkov.

"Vidimo, da je učinkovitost zelo visoka že takoj po dveh tednih. Po od dveh do štirih tednih po cepljenju je učinkovitost pri zmanjšanju simptomatske okužbe 85-odstotna," je po navedbah STA povedala soavtorica študije, objavljene v znanstveni reviji Lancet, Gili Regev-Johaj.

Foto: Reuters

Ali ljudje tudi po cepljenju prenašajo virus naprej, še ni jasno

Poudarila je, da čeprav je cepivo "neverjetno učinkovito", znanstveniki še ugotavljajo, ali lahko ljudje, ki so prejeli oba odmerka cepiva, prenašajo virus naprej.

V preteklih študijah so sicer izraelski znanstveniki ugotovili, da je cepivo Pfizerja in BioNTecha po dveh odmerkih 95-odstotno učinkovito.

V Izraelu, ki ima okoli 9,3 milijona prebivalcev, so do zdaj z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu cepili 4,23 milijona ljudi. Od tega jih je 2,85 milijona prejelo oba odmerka.

Preberite še: