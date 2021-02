Ali je za zaščito dovolj že en odmerek tega cepiva?

Kanadska raziskovalca sta pozvala vlade, naj odložijo cepljenje z drugim odmerkom cepiva Pfizerja proti novemu koronavirusu, saj je že po prvem odmerku 92,6-odstotno učinkovito. Kratkoročno namreč cepljenje z drugim odmerkom prinaša le malo koristi, sta zapisala v pismu, objavljenem v reviji New England Journal of Medicine.

Danuta Skowronski in Gaston De Serres sta ugotovitve utemeljila na Pfizerjevi dokumentaciji, ki jo je ta predložil ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA), poročanje Reutersa povzema STA.

Podobno učinkovito je po cepljenju s prvim odmerkom tudi cepivo Moderne, in sicer 92,1-odstotno.

Menita, da bi bilo, upoštevajoč visoko učinkovitost cepiva že po prvem cepljenju, treba s prvim odmerkom Pfeizerjevega cepiva cepiti najbolj ranljive skupine prebivalcev. Ni sicer gotovo, kako dolgo traja zaščita po prvem odmerku, vendar pa cepljenje z drugim odmerkom po mesecu dni kratkoročno prinaša le malo koristi, sta poudarila.

Preložitev smiselna tudi zaradi pomanjkanja cepiv

Foto: Reuters Preložitev cepljenja z drugim odmerkom se jima zdi še posebej smiselna zaradi pomanjkanja cepiv proti novemu koronavirusu. Menita, da je to vprašanje nacionalne varnosti, saj bo v nasprotnem primeru v ZDA to zimo več tisoč hospitalizacij in smrti zaradi bolezni covid-19. S preložitvijo pa bi lahko s prvim odmerkom cepili prednostne skupine prebivalstva.

Pfizer je v odgovoru poudaril, da alternativ veljavnemu režimu cepljenja z dvema odmerkoma cepiva še niso ovrednotili in da je odločitev v rokah zdravstvenih oblasti, a da je treba zagotoviti, da bo cepivo pomenilo najboljšo mogočo zaščito.

Tudi Britanci razmišljajo podobno, Pfizer, FDA in Ema proti

Britanske oblasti pravijo, da podatki potrjujejo njihovo odločitev, da cepljenje z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva, ki ga je ta ameriški farmacevtski velikan razvil skupaj z nemškim BioNTechom, preložijo na 12 tednov. Pfizer in BioNTech medtem opozarjata, da za to nimata dokazov, poroča STA.

Ameriška FDA in Evropska agencija za zdravila (Ema) pa vztrajata pri časovnem razmiku, ki je bil preizkušen v kliničnih testih. Ema zagovarja največ 42-dnevni razmik med cepljenjem s prvim in drugim odmerkom, FDA pa 21-dnevnega, navaja Reuters.

Skrb vzbuja južnoafriška različica virusa

Raziskava, ki so jo prav tako objavili v reviji New England Journal of Medicine, pa kaže, da bi bilo lahko cepivo Pfizerja manj učinkovito proti južnoafriški in brazilski različici novega koronavirusa, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Predhodni podatki kažejo, da bi se učinkovitost protiteles, ki nastanejo ob cepljenju, zmanjšala približno za dve tretjini. Raziskavo so sicer opravili v laboratoriju na 20 vzorcih krvi, ni pa merila imunskega odziva limfocitov T, ki so ob protitelesih drugi pomemben del zaščitnega učinka cepiv, je dejal virolog z milanske univerze Bicocca Francesco Broccolo.

Pri Pfizerju in BioNTechu so v odzivu poudarili, da ni kliničnih dokazov, da cepivo ne bi bilo učinkovito proti južnoafriški različici novega koronavirusa, da pa sprejemajo vse potrebne korake za njegovo prilagoditev v primeru pojava različice virusa, zaradi katere bi bilo cepivo veliko manj učinkovito, poroča nemška tiskovna agencija dpa.