Rusija registrirala že tretje cepivo proti novemu koronavirusu

Ruski premier Mihail Mišustin je ob tem napovedal, da naj bi bilo prvih 120 tisoč odmerkov cepiva CoviVac na voljo sredi marca. Dodal je, da je Rusija trenutno edina država, ki ima tri lastna cepiva proti novemu koronavirusu.

Cepivo CoviVac je inaktivirano cepivo z oslabljenim virusom, ki ne povzroča bolezenskih znakov.

V Rusiji so pred tem registrirali dve cepivi proti novemu koronavirusu: Sputnik V, ki ga je razvil ruski državni raziskovalni center za epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaleja, in EpiVac ruskega raziskovalnega centra za virologijo in biotehnologijo Vektor.

