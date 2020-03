Kako Kitajska cenzurira koronavirus?

Večino medijev, ki ne plešejo po notah kitajskih oblasti, označijo za državne sovražnike in trobilce govoric. Uradno je Peking novico, da je koronavirus prenosljiv tudi med ljudmi, svetu sporočil 20. januarja.

Novico je oznanil priznani kitajski pulmolog Zhong Nanshan. Medtem ko je večina medijev poročala o tej novici, so pri mediju Caixin objavili intervju s hongkonškim mikrobiologom Guan Yijem, ki je že takrat svaril, da bi bila lahko nova bolezen desetkrat hujša od epidemije sarsa leta 2003.

Intervju je bil popolnoma spregledan, saj je večina medijev sledila navodilom oblasti, naj ne delajo panike in ohranijo ugled Kitajske. Vsaj sumljivo je, da so Kitajci v rekordnem času treh dni po objavi podatkov, da se virus lahko širi tudi med ljudmi, celotno mesto Wuhan zaprli v popolno karanteno.

Kitajci so skrivali gensko zgradbo covid-19

Po poročanju nekaterih azijskih medijev so že decembra 2019 v laboratorijih pristali vzorci neznanega virusa. Pristojne službe skupaj s kitajskim centrom za preprečevanje bolezni so bile o tem obveščene 27. decembra 2019, vendar naj bi kitajska komisija za zdravje vsem laboratorijem prepovedala razširjanje vsakršnih informacij o virusu.

Šele 11. januarja 2020, štirinajst dni po prvih ugotovitvah, so organom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) uradno razkrili, kakšna točno je različica nove bolezni. Če so poročila medijev resnična, so Kitajci namenoma prikrivali ključne informacije, ki so pomembne za diagnosticiranje bolezni in spoznavanje njenih značilnosti.

Verjetno najbolj verodostojen vir je kitajski zdravnik in žvižgač Li Wenliang, ki je za posledicami koronavirusa umrl februarja letos. Po njegovih navedbah naj bi kitajske oblasti za ekstremno nalezljivost bolezni (tudi med ljudmi) vedele že 8. januarja, torej tri dni pred uradno objavo.

Cenzura vsega, tudi zasebnih pogovorov

Britanski BBC poroča, da je od 1. januarja 2020 priljubljeno družbeno omrežje WeChat cenzuriralo vse ključne besede o koronavirusu in vse ključne besede, ki bi bile lahko razumljene kot kritika kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Če poročilo kanadskih raziskovalcev omrežja WeChat drži, so Kitajci dejansko prikrivali informacije svetovnega pomena.

