Kaj prinaša leto v znamenju psa #video

Video: Planet TV

Ko lepo poskrbite za svojega ljubljenčka, vam ta vrne nesebično in čutno naklonjenost. Če za mačke velja, da so samosvoje in posebne, je pridevnik zvestoba namenjen za pse. Leto v znamenju psa obeta aktivno leto z veliko priložnostmi.

Praznovanje kitajskega novega leta ni bilo nič manj veselo niti na drugih celinah, na londonskih ulicah se je zbralo okoli pol milijona ljudi. In kako je bilo videti v Sloveniji? Po odgovore za oddajo Dan. na Planet TV se je k družini Hong, ki ima v Ljubljani kitajsko restavracijo, odpravila novinarka Petra Vehovar.

Praznična miza je polna simbolike, na njej nikakor ne smejo manjkati kitajski žlikrofi, ki pomenijo srečo in blaginjo. Jedi se od province do province sicer razlikujejo, a praviloma so na njej juha, mesna jed, zelenjavna jed, morska jed in sladica.

Priprave se začnejo že mesec dni pred novim letom, in da odženejo zle duhove, temeljito počistijo hišo. Državni praznik na Kitajskem traja kar 15 dni.