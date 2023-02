Kaj je Biden povedal v govoru?

Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem govoru o položaju v državi republikansko opozicijo v kongresu pozval k sodelovanju za obnovo in razcvet države. Biden je bil odločen, glasen in šaljiv, republikance pa pripeljal do tega, da so glasno zanikali naklep o zmanjšanju pokojninskih ugodnosti.

Ameriški analitiki so se strinjali, da je šlo za enega do zdaj najbolj interaktivnih govorov o položaju v državi v zgodovini ZDA. Tako kot pred leti Baracka Obamo so republikanci Bidna glasno zmerjali z lažnivcem, predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy je moral kolegom kot razposajenim najstnikom z obrazno mimiko pošiljati znamenja, naj se umirijo.

Biden se je na nemire odzval z nasmehom in improvizacijo. Le ob kričanju, da je kriv za 70 tisoč mrtvih na leto zaradi mamila fentanil, ker ni zavaroval meje, je šel hitro naprej. Večino govora je namenil "delavskim" temam in se pohvalil, da se pod njim vračajo industrijska delovna mesta, za katera so govorili, da so za vedno šla v tujino.

Nove trgovinske spore si bo nakopal na glavo z napovedjo, da bodo od zdaj vsi javni zvezni gradbeni projekti morali uporabljati le materiale, ki so bili narejeni ZDA.

Zunanji politiki ni posvečal veliko časa

Analitiki so se strinjali, da je šlo za govor politika, ki bo kmalu napovedal kandidaturo za drugi štiriletni mandat. Pritisnil je namreč na vse gumbe, ki ganejo povprečnega volivca, ko je dejal, da imajo določena podjetja ljudi že predolgo za norce, ko jim zaračunavajo razne neupravičene takse in zamudne obresti.

Zunanji politiki ni posvečal veliko časa razen tega, da je omenil rusko vojno proti Ukrajini in se pri tem pohvalil, da je poskrbel za enotnost zveze Nato. Na oblast je prišel v času, ko so se po svetu krepile avtokracije, zdaj pa je zatrdil, da so demokracije spet v vzponu, in zagotovil, da se bo zoperstavil naraščanju kitajskega vpliva.

Govor so prišli poslušat člani kongresa, nekateri člani vrhovnega sodišča in celo dva upokojena vrhovna sodnika, člani vlade in posebni gostje, ki so sedeli skupaj s prvo damo Jill Biden na galeriji kongresne dvorane in jih je Biden izkoristil za poudarjanje posameznih delov govora.