Kaj Cipras obljublja Grkom

Grški premier Aleksis Cipras napoveduje višje plače in pokojnine ter nižje davke v prihodnjih mesecih in letih. Vsi ukrepi za izboljšanje življenjskega standarda bodo usklajeni s posojilodajalci.

"Odločeni smo izpolniti dogovor (z upniki)," je v govoru ob odprtju trgovinskega sejma v Solunu na severu Grčije dejal Cipras.

Grška gospodarska rast bo letos predvidoma znašala 2,5 odstotka, Cipras pa je omenil tudi opazen upad brezposelnosti - s 27,5 odstotka pred štirimi leti na zdajšnjih 19,1. Po napovedih grškega premierja se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih, čez pet let pa naj bi bila stopnja brezposelnosti desetodstotna.

Grki še vedno protestirajo

Kljub optimističnemu govoru Ciprasa so odprtje sejma spremljali protesti, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi. Ti so protestirali proti strogim varčevalnim ukrepom vlade in visoki stopnji brezposelnosti. Med drugim so nosili transparente z napisom "Želimo službe, in ne neskončnih davkov".

Grčija, najšibkejši člen območja evra, ki je bila v minulih osmih letih pogosto na robu stečaja in izstopa iz območja skupne evropske valute, je 20. avgusta zaključila tretji program finančne pomoči. Zdaj se bo morala ob nemalo izzivih in še vedno strogem nadzoru samostojno postaviti na lastne noge.