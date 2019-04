Juncker: Preložitev brexita do 22. maja je še mogoča

Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Foto: Reuters

Če bo britanski parlament do 12. aprila potrdil ločitveni sporazum z vzdržno večino, je še mogoča kratka preložitev brexita do 22. maja, je v Bruslju dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. 12. april je skrajni rok za potrditev ločitvenega sporazuma, nato kratka preložitev ne bo več mogoča, je opozoril šef komisije.

Vrh EU je marca dosegel dogovor o preložitvi brexita, ki vključuje dva scenarija. V primeru potrditve ločitvenega sporazuma do 29. marca je bila možna preložitev brexita do 22. maja, sicer pa preložitev brexita do 12. aprila. Do takrat naj bi Združeno kraljestvo EU obvestilo o nadaljnjih korakih. EU pod določenimi pogoji sicer dopušča tudi daljšo preložitev brexita, pri čemer sta ključna pogoja izvedba evropskih volitev v Združenem kraljestvu in argumentirani razlogi za preložitev.

Juncker ponovil, da je EU pripravljena na dodatno prožnost v izjavi o prihodnjih odnosih

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je sicer danes v govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju ponovil, da je EU pripravljena na dodatno prožnost v politični izjavi o prihodnjih odnosih. Pripravljeni smo vključiti vrsto možnosti, od prostotrgovinskega sporazuma do carinske ureditve ali carinske unije, vse do Evropskega gospodarskega prostora (EEA), je dejal Juncker.

Britanska premierka Theresa May je dogovor z EU že trikrat poslala na glasovanje v spodnji dom britanskega parlamenta. Poslanci so dogovor že trikrat zavrnili. Foto: Reuters

Ponovil je tudi, da je scenarij neurejenega brexita 12. aprila opolnoči vse verjetnejši in da je EU nanj pripravljena. Komisija je za zagotovitev pripravljenosti objavila 91 sporočil, 32 nezakonodajnih aktov, 19 zakonodajnih predlogov in tri sporočila ter pripravila 72 seminarjev s članicami, je še dodal Juncker.

Kurz ne vidi razloga za vnovično preložitev brexita Avstrijski kancler Sebastian Kurz je medtem dejal, da za zdaj ne vidi nobenega razloga za vnovično preložitev brexita, za katero bo predvidoma zaprosila britanska premierka Theresa May. "Trenutno ni nobene jasne poti, ki bi lahko v spodnjem domu britanskega parlamenta dobila večinsko podporo," je dejal avstrijski kancler. Ob tem je izrazil upanje, da bo Mayevi vendarle uspelo prepričati poslance in se izogniti trdemu brexitu.

Predsednik Evropske komisije svari pred brexitom brez dogovora

V primeru neurejenega brexita bo Združeno kraljestvo po Junckerjevih besedah prizadeto bolj kot EU. Šef komisije spet opozarja, da bo morala Velika Britanija v vsakem primeru zagotoviti spoštovanje pravic državljanov in finančnih obveznosti, ki jih je sprejela kot država članica EU, ter poiskati rešitev za irsko mejo, ki v celoti zavaruje velikonočni sporazum in notranji trg.

Od neurejenega brexita bi imeli koristi le nasprotniki globalne ureditve, ki temelji na skupnih pravilih, veselili bi se le populisti in nacionalisti, slavili bi le tisti, ki želijo šibko EU in tudi šibko Združeno kraljestvo, je opozoril Juncker in zatrdil, da si bo do konca prizadeval preprečiti brexit brez dogovora.

Britanski poslanci razpravljajo o zakonu za preprečitev brexita brez dogovora

Britanski poslanci medtem razpravljajo o predlogu zakona, s katerim bi preprečili brexit brez dogovora 12. aprila. O predlogu, ki od premierke zahteva preložitev brexita, bi lahko poslanska zbornica glasovala že danes. Laburistka Yvette Cooper, ki je ob podpori nekaterih laburistov in konservativcev vložila predlog, je v torek ob predstavitvi predloga poudarila, da je Združeno kraljestvo v zelo težkem položaju.

Po njenih besedah imajo poslanci odgovornost, da zagotovijo, da se Britanci ne soočijo s katastrofalnim izstopom brez dogovora. "V zgolj nekaj dni skušamo stisniti proces, ki bi moral potekati zadnji dve leti, to je postopek iskanja konsenza o najboljši poti naprej," je povedala Cooperjeva in dodala, da je to sicer naloga premierke.