Julija Timošenko napovedala kandidaturo za ukrajinsko predsednico

"Kandidiram za predsedniški položaj," je Timošenkova povedala na zasedanju njene nacionalistične stranke Domovina. Ob tem je priznala, da je v preteklosti naredila napake. "Danes začenjamo ukrajinsko potovanje proti pravi in mogočni veličini," je še izpostavila 58-letnica.

Trenutno ji kaže najbolje

V javnomnenjskih raziskavah nekdanji premierki trenutno kaže najbolje med vsemi predsedniškimi kandidati. Podpira jo 16 odstotkov vprašanih, trenutnega predsednika Petra Porošenka pa 13,8 odstotka.

Timošenkova je zadnjih 20 let ena glavnih osebnosti na ukrajinskem političnem prizorišču. Mednarodno prepoznavna je postala zaradi vloge v oranžni revoluciji leta 2004. Premierski položaj je zasedala dvakrat, in sicer pod predsednikom Viktorjem Juščenkom, s katerim sta vodila oranžno revolucijo.

Proti njej uvedli več preiskav in jo tudi obsodili

Nato je leta 2010 na predsedniških volitvah izgubila proti proruskemu politiku Viktorju Janukoviču, naslednje leto pa so proti njej uvedli več preiskav in jo tudi obsodili na sedem let zapora. Izpuščena je bila leta 2014, ko so množični protesti odnesli Janukoviča.