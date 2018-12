Rusija prepovedala uvoz piva, čokolade in pšenice iz Ukrajine

Ruske oblasti so danes v odziv na nove ukrajinske gospodarske sankcije prepovedale uvoz več deset proizvodov iz Ukrajine, med drugim pšenice, čokolade in piva. Prepoved, ki začenja veljati takoj, zajema tudi blago, ki v Rusijo pride prek ozemlja Ukrajine.

Na seznamu izdelkov, ki jih je prepovedano uvažati v Rusijo iz Ukrajine, so tudi sončnično olje, kruh, vloženo sadje in zelenjava, marmelada, vino, otroške plenice ter določene vrste motorjev in pohištva.

Kot piše v sporočilu ruske vlade, gre za odgovor Rusije na "sovražna dejanja Ukrajine do ruskih državljanov in pravnih oseb".

Foto: Reuters

Ukrajina in zahodne države so gospodarske sankcije proti Rusiji uvedle leta 2014 zaradi priključitve polotoka Krim. Kijev in Zahod Moskvi očitata, da vojaško podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine, kar Rusija vztrajno zanika.



Odnosi med sosednjima državama so se še dodatno zaostrili po nedavnem incidentu, ko je ruska mornarica zasegla vlačilec in še dve vojaški plovili, ki so hoteli iz Črnega morja preko ožine pri Kerču oz. pri Krimskem polotoku vpluti v ukrajinska pristanišča v Azovskem morju.



Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v sredo sporočil, da Ukrajina uvaja nove gospodarske sankcije proti Rusiji zaradi napada na ukrajinsko državo v Črnem morju.Dan pred tem je Rusija sporočila, da je na seznam tistih, proti katerim veljajo gospodarske sankcije, dodala 245 oseb in sedem podjetij.

Preberite tudi: