Jug Italije prizadele poplave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jug Italije je prizadelo močno deževje, zaradi česar je poplavilo več mest in krajev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med najhuje prizadetimi je mesto Crotone v Kalabriji, reševalci pa rešujejo ujete prebivalce.

Kot so sporočili tamkajšnji gasilci, so morali samo danes posredovati več kot 200-krat. V občini Melissa se je porušil most. K sreči pri tem ni bil nihče poškodovan, poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa navaja STA.

Neurje je težave povzročilo tudi v Neaplju. Med drugim je bila poškodovana zgodovinsko pomembna cerkev svete Klare v središču mesta, še poroča dpa.

Vremenskih težav na območju pa še ni konec. Močno deževje je na območju Sicilije, Kampanije in Kalabrije pričakovati tudi v ponedeljek.